Зарплаты аналитиков и специалистов по Data Science, Engineering и AI остаются одними из самых высоких в ІТ

В четвертой части летнего зарплатного цикла аналитики исследовали доходы специалистов по работе с данными – аналитиков, Data Scientists, Data Engineers, ML/AI Engineers. Это направление остается одним из самых прибыльных в украинском ІТ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DOU.

Медианные зарплаты: лидируют дата-инженеры

Самые высокие медиа зарплаты у дата-инженеров ($3844) и BI инженеров ($3300), что связано с высшим опытом работы (в среднем 7 и 6 лет соответственно). ML Engineers ($3100) и Data Scientists ($3000) демонстрируют схожие медианы, хотя имеют меньший опыт – в среднем 5 лет.

AI Engineers имеют более низкую медианную зарплату - $2700. Основная причина – большая доля новичков с опытом до 1 года (17% против 5% в среднем по индустрии).

Среди аналитиков самые высокие зарплаты получают Business Analysts – $2500, BI Analysts – $2350, System Analysts – $2200.

Молодые специалисты (Product Analysts, Data Analysts, Marketing Analysts) имеют более низкие медианы из-за большой доли новичков, хотя в рамках одного тайтла продуктовые аналитики иногда зарабатывают больше, чем бизнес-аналитики.

Зарплаты Data Engineers на рекордном уровне: медиана Middle Data Engineer выросла на $309 – до $2940. В Data Scientists рост объясняется увеличением доли Senior-специалистов (с 13% до 19%).

ML Engineers вернулись к уровню к декабрьскому падению в 2024 году. Зарплаты Data Analysts выросли на уровне Senior – на $500 до $3500. У Product Analysts наоборот — падение на $213, что обусловлено увеличением доли джуниоров (35% сейчас против 22% в декабре).

Зарплатные квартиры: максимальные разрывы среди новичков

Разрыв между нижним и верхним квартилем самый большой среди начинающих. У Senior-специалистов эти отличия меньше.

На старте карьеры зарплаты аналитиков и data-специалистов схожи. Но с опытом 3+ лет специалисты по Data Science/Engineering/ML/AI значительно опережают аналитиков по доходам.

Знание английского языка также оказывает влияние на уровень дохода. 78% data-специалистов имеют уровень Upper Intermediate или Advanced. Среди аналитиков таких 62%. В обеих категориях специалисты с лучшим английским имеют более высокую медианную зарплату.

Тип компании: кому где платят больше

66% аналитиков работают в продуктовых компаниях, стартапах или ИТ-отделах не-ИТ компаний. В продуктовых компаниях больше джуниоров, поэтому общая медиана ниже. В то же время Junior-аналитики в продуктах получают больше ($1000 против $755 в сервисных), а Senior — меньше ($4000 против $4500).

В Data Science/Engineering/ML/AI распределение более равномерно: 51% в продуктах, 47% в сервисных/аутстафах. Продуктовые компании нанимают опытных специалистов и платят им больше: Middle – $3100 vs. $2600, Senior - $6000 vs. $5000

Аналитики в крупных компаниях с более чем тысячей сотрудников имеют медианную зарплату $3915 (против $3650 в целом для специалистов с 10+ лет опыта).

В Data Science/Engineering/ML/AI в зависимости от размера компании практически нет.

По сравнению между городами Киев демонстрирует несколько более высокий уровень зарплат. По данным аналитиков, средняя зарплата в Киеве составляет 2200 долларов, тогда как во Львове – 2100 долларов. В сфере Data-направления разница также заметна: для специалистов уровня Senior в Киеве средняя зарплата составляет 5500 долларов, во Львове - 5000. Для Middle-специалистов это 3000 против 2800 долларов соответственно, а для Junior - 1000 в Киеве и 900 во Львове.

Зарплаты за пределами Украины

Что касается зарплат за пределами Украины, специалисты, работающие за границей, зарабатывают в среднем на 20–25% больше. В частности, для специалистов с опытом от трех до девяти лет, то есть для Middle-уровня, эта разница может достигать 30%. А вот для Senior-специалистов прибавка обычно составляет 10–15%.

Среди портрета специалистов в области аналитики преобладают молодые и прогрессивные специалисты. Девять процентов аналитиков вошли в ИТ только за последний год, и большинство из них — дата-аналитики (38% среди новичков). Наибольшую долю среди всех аналитиков составляют Business Analysts – 42%, тогда как Data Analysts составляют 27%.

В отраслях Data Science, Data Engineering, Machine Learning и AI новичков несколько меньше – 5%, что, впрочем, больше, чем среди разработчиков (2%) или тестировщиков (3%). Медианный возраст специалистов в этих сферах достаточно молод: 25 лет для ML/AI Engineers, 26 для Data Scientists и 27 для Data Engineers.

Интересно, что 25% всех специалистов, работающих по направлению Data Science, Engineering, ML и AI, проживают во Львове. Это значительно больше среднего показателя доли ИТ-специалистов в городе, который составляет 17%.

Добавим, что зарплаты украинских разработчиков продолжают расти для сеньоров и лидов/руководителей, тогда как у медлей, особенно работающих в сервисных и аутстафинговых компаниях и имеющих опыт 2-6 лет, наблюдается снижение.