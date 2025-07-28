Зарплати аналітиків і фахівців з Data Science, Engineering та AI залишаються одними з найвищих в ІТ

У четвертій частині літнього зарплатного циклу аналітики дослідили доходи фахівців з роботи з даними — аналітиків, Data Scientists, Data Engineers, ML/AI Engineers. Цей напрям залишається одним із найприбутковіших в українському ІТ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DOU.

Медіанні зарплати: лідирують дата-інженери

Найвищі медіанні зарплати у дата-інженерів ($3844) та BI інженерів ($3300), що пов’язано з вищим досвідом роботи (у середньому 7 та 6 років відповідно). ML Engineers ($3100) та Data Scientists ($3000) демонструють схожі медіани, хоча мають менший досвід — у середньому 5 років.

AI Engineers мають нижчу медіанну зарплату — $2700. Основна причина — велика частка новачків із досвідом до 1 року (17% проти 5% у середньому по індустрії).

Серед аналітиків найвищі зарплати отримують Business Analysts — $2500, BI Analysts — $2350, System Analysts — $2200.

Молоді спеціалісти (Product Analysts, Data Analysts, Marketing Analysts) мають нижчі медіани через велику частку новачків, хоча в рамках одного тайтлу продуктові аналітики іноді заробляють більше, ніж бізнес-аналітики.

Зарплати Data Engineers на рекордному рівні: медіана Middle Data Engineer зросла на $309 — до $2940. У Data Scientists зростання пояснюється збільшенням частки Senior-фахівців (з 13% до 19%).

ML Engineers повернулися до рівня до грудневого падіння 2024 року. Зарплати Data Analysts зросли на рівні Senior — на $500 до $3500. У Product Analysts навпаки — падіння на $213, що зумовлено збільшенням частки джуніорів (35% зараз проти 22% у грудні).

Зарплатні квартилі: максимальні розриви — серед новачків

Розрив між нижнім та верхнім квартилем найбільший серед початківців. У Senior-фахівців ці відмінності менші.

На старті кар’єри зарплати аналітиків і data-фахівців схожі. Але з досвідом 3+ років спеціалісти з Data Science/Engineering/ML/AI значно випереджають аналітиків за доходами.

Знання англійської мови також впливає на рівень доходу. 78% data-фахівців мають рівень Upper Intermediate або Advanced. Серед аналітиків — таких 62%. В обох категоріях фахівці з кращою англійською мають вищу медіанну зарплату.

Тип компанії: кому де платять більше

66% аналітиків працюють у продуктових компаніях, стартапах або ІТ-відділах не-ІТ компаній. У продуктових компаніях більше джуніорів, тому загальна медіана нижча. Водночас, Junior-аналітики в продуктах отримують більше ($1000 проти $755 у сервісних), а Senior — менше ($4000 проти $4500).

У Data Science/Engineering/ML/AI розподіл більш рівномірний: 51% у продуктах, 47% у сервісних/аутстаф. Продуктові компанії наймають досвідченіших фахівців і платять їм більше: Middle — $3100 vs. $2600, Senior — $6000 vs. $5000

Аналітики у великих компаніях з понад тисячею співробітників мають медіанну зарплату $3915 (проти $3650 загалом для фахівців з 10+ роками досвіду).

У Data Science/Engineering/ML/AI залежності від розміру компанії практично немає.

У порівнянні між містами Київ демонструє дещо вищий рівень зарплат. За даними аналітиків, середня зарплата в Києві становить 2200 доларів, тоді як у Львові — 2100 доларів. У сфері Data-напряму різниця також помітна: для спеціалістів рівня Senior у Києві середня зарплата становить 5500 доларів, у Львові — 5000. Для Middle-спеціалістів це 3000 проти 2800 доларів відповідно, а для Junior — 1000 у Києві та 900 у Львові.

Зарплати за межами України

Щодо зарплат за межами України, спеціалісти, які працюють за кордоном, заробляють у середньому на 20–25% більше. Зокрема, для фахівців із досвідом від трьох до дев’яти років, тобто для Middle-рівня, ця різниця може сягати 30%. А от для Senior-спеціалістів надбавка зазвичай складає 10–15%.

Серед портрету фахівців у сфері аналітики переважають молоді та прогресивні спеціалісти. Дев’ять відсотків аналітиків увійшли в ІТ лише протягом останнього року, і більшість із них — дата-аналітики (38% серед новачків). Найбільшу частку серед усіх аналітиків складають Business Analysts — 42%, тоді як Data Analysts становлять 27%.

У галузях Data Science, Data Engineering, Machine Learning та AI новачків дещо менше — 5%, що, утім, більше, ніж серед розробників (2%) чи тестувальників (3%). Медіанний вік спеціалістів у цих сферах досить молодий: 25 років для ML/AI Engineers, 26 — для Data Scientists і 27 — для Data Engineers.

Цікаво, що 25% усіх спеціалістів, які працюють у напрямі Data Science, Engineering, ML та AI, мешкають у Львові. Це значно більше за середній показник частки ІТ-спеціалістів у місті, який становить 17%.

Додамо, що зарплати українських розробників продовжують зростати для сеньорів та лідів/керівників, тоді як у мідлів, особливо тих, хто працює в сервісних та аутстафінгових компаніях і має досвід 2-6 років, спостерігається зниження.