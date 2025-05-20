Скільки часу займає пошук першої роботи в ІТ – дослідження DOU

Кожен п'ятий початківець в ІТ (22%) витрачає понад рік на пошуки першої роботи. Як і раніше, більшість шукачів — це світчери (люди, які змінили свою попередню професію), яких роботодавці частіше запрошують на співбесіди, ніж студентів чи нещодавніх випускників.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на опитування ІТ-фахівців про пошук роботи і ринок праці DOU.

Зазначається, що більшість пошукачів планують бути розробниками (42%). На друге місце вийшли аналітики — за цією спеціалізацією хотіли б працювати 12%. У 2023 році за цим напрямом планували працювати тільки 4%. Частка QA, навпаки, суттєво знизилася: 9% проти 20% 2023-го. До найпопулярніших спеціалізацій увійшли також UI/UX і Product Design (7%).

Гендерні відмінності в IT

Чоловіки набагато частіше вибирають розробку, ніж інші спеціалізації (57%). Серед жінок охочих стати розробницями помітно менше (22%), але більше тих, хто обирає кар’єру в аналітиці (16%), QA (13%), UI/UX і Product Design (13%).

43% пошукачів першої роботи в ІТ — жінки. Серед тих, хто планує почати кар’єру в технічних напрямках, жінок 39%, серед нетехнічних — 75%.

Студенти

За даними опитування, 76% студентів і випускників, які шукають першу роботу в ІТ-галузі, навчаються на спеціальностях, пов’язаних з комп’ютерними науками. Серед світчерів лише 18% мають вищу освіту за цим напрямком, а 55% здобули освіту за гуманітарними, суспільними та економічними напрямами.

Хто хоче увійти в ІТ

Що приваблює людей до роботи в IT

76% шукають роботу в ІТ через зацікавленість сферою та технологіями. Це основна причина як для студентів/випускників, так і для світчерів, і не залежить від напряму освіти пошукача.

Майже для половини важливим є високий рівень зарплат в ІТ-сфері. У коментарях також згадували хороші умови роботи як причину вибору сфери (вільний графік, віддалена робота та спосіб життя айтівців).

21% світчерів вирішили перейти в ІТ після звільнення з роботи в іншій сфері.

Третина початківців в IT не мали співбесід

Пошук роботи для тих, хто тільки планує "увійти в ІТ" ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік. 75% розробників-початківців у пошуку вже понад два місяці. 36% пошукачів першої роботи в ІТ не мали співбесід.

В опитуванні взяли участь 383 людини, які шукають першу роботу в ІТ. Вони становлять 26% усіх пошукачів роботи в ІТ.

Нагадаємо, у березні 2025 року кількість вакансій для досвідчених IT-спеціалістів з досвідом роботи понад 5 років перевищує довоєнні показники. Ринок також характеризується високою активністю пошукачів. Найбільший приріст попиту спостерігався на AI/ML-фахівців та архітекторів.