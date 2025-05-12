Кого найчастіше звільняють українські ІТ-компанії та з яких причин

Частка звільнених айтівців за два роки зросла з 16% до 19%. Найчастіше звільняли тих, хто недавно працює в компанії. Менш ніж половина звільнених знали про майбутні скорочення в компанії, а для третини звільнення стало повною несподіванкою. Більшість фахівців не отримує жодної підтримки від компанії при скороченні.

Про це йдеться в опитуванні DOU серед 844 айтівці, які були звільнені протягом останнього року.

Зазначається, що за останній рік 19% айтівців були звільнені компаніями. Звільняли як фахівців в Україні, так і за кордоном. За кордоном частка звільнених виявилась навіть дещо вищою, ніж в Україні: 22% проти 18%.

Звільняли фахівців усіх спеціалізацій. В Україні однаково часто йдеться як про технічних, так і нетехнічних фахівців. За кордоном за останній рік потрапили під скорочення 23% технічних фахівців і 18% нетехнічних. Розробників та тестувальників за кордоном звільняли дещо частіше, ніж інших — 26% з них були скорочені протягом останнього року.

Найчастіше компанії звільняли фахівців, які працюють у них не дуже довго. 86% працювали в компаніях до шести років, а чверть звільнених працювали менше як рік.

Звільнення відбувалися в компаніях усіх розмірів та напрямів діяльності. Понад половина звільнених фахівців працювали в продуктових компаніях. Ще близько третини — у сервісних.

Причини звільнення

За даними опитування, найпоширеніші причини звільнень фахівців протягом останнього року — складна фінансова ситуація в компанії (34%), а також оптимізація і зміна напрямів роботи (33%).

Сеньйорів та лідів в Україні найчастіше звільняли через оптимізацію (35% втратили роботу з цієї причини). У мідлів та джунів головна причина звільнення — складна фінансова ситуація в компанії (38%).

Технічних фахівців частіше звільняли через складну фінансову ситуацію в компанії (34%), ніж через оптимізацію (31%), атакож через відмову замовника від проєкту (20%) чи завершення проєкту (16%). Нетехнічних фахівців найчастіше звільняли через оптимізацію в компанії та зміну пріоритетів (48%).

23% лідів втратили роботу через конфлікт з керівництвом. З цієї причини також часто звільняють початківців (16%).

Через поганий перформанс дещо частіше звільняли нетехнічних фахівців (17% проти 12% серед технічних), а також інтернів та джунів (18%).

Чи повністю розраховуються з працівниками

Компанії не завжди попереджають фахівців про можливі звільнення.

Так, 41% звільнених фахівців в Україні та 36% за кордоном знали про майбутні скорочення в компанії — їх попередили принаймні за кілька днів чи ще раніше. Проте для більш ніж третини фахівців новина про звільнення стала повною несподіванкою. 11% фахівців в Україні та 19% за кордоном здогадувалися, що будуть скорочення, хоча компанії офіційно не попереджали про це.

Найчастіше про звільнення повідомляють в особистій розмові з працівником. Рідше це роблять на загальних мітингах чи в листах або повідомленнях. Вкрай рідкісним є видалення облікових записів фахівців без попередження — з таким зіткнулися лише 3% звільнених.

Найчастіше компанії повністю виконують фінансові зобов’язання при звільненні працівника. 66% айтівців в Україні та 59% за кордоном отримали всі грошові виплати, включаючи бонуси, відпускні тощо.

Проте досить часто компанії виплачували лише зарплату, але не бонуси чи відпускні: про це сказали 24% фахівців в Україні та 33% за кордоном. Частіше до цього схильні невеликі та середні компанії до 200 співробітників та стартапи. Понад третина фахівців, які бути звільнені в таких компаніях, не отримали повністю зарплату чи інші належні їм виплати.

Ситуації, коли компанії при звільненні не виплачують зарплату фахівцю, все ж досить рідкісні: з ними стикалися 4% в Україні і 2% за кордоном.

Більшість звільнених фахівців не отримали жодної додаткової підтримки від своєї компанії після звільнення.Компанії, які хотіли підтримати звільнених співробітників, найчастіше додатково виплачували їм одну чи кілька зарплат. Фахівці за кордоном такі виплати отримували частіше, ніж в Україні: 32% проти 22%.

Нагадаємо, квітень показав незначне зниження кількості IT-вакансій на DOU порівняно з березнем (6308 проти 6408), проте вже третій місяць поспіль кількість пропозицій роботи перевищує 6 тисяч. Загалом же, у квітні цього року було на 1200 вакансій більше, ніж у квітні минулого.