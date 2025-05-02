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Понад 6 тисяч вакансій в місяць: огляд ринку праці IT-фахівців за квітень

IT
Огляд ринку праці IT-фахівців за квітень 2025 / Depositphotos

Квітень показав незначне зниження кількості IT-вакансій на DOU порівняно з березнем (6308 проти 6408), проте вже третій місяць поспіль кількість пропозицій роботи перевищує 6 тисяч. Загалом же, у квітні цього року було на 1200 вакансій більше, ніж у квітні минулого.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

За даними аналітиків, у 28 категоріях спостерігалося зменшення кількості вакансій за місяць, тоді як у 23 категоріях, навпаки, відбулося зростання. У двох категоріях кількість пропозицій роботи залишилася незмінною. Особливо відзначилася сфера AI/ML, де було зафіксовано рекордну кількість вакансій за місяць – 124. Кількість miltech-вакансій повернулася на рівень 400+ за місяць.

Фото 2 — Понад 6 тисяч вакансій в місяць: огляд ринку праці IT-фахівців за квітень

Найбільш конкурентні категорії

Середня кількість відгуків на одну вакансію зменшилася до 25,6. У 30 категоріях середня кількість відгуків на вакансію знизилася, у 24 зросла.

Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end — 88,7 відгуку на вакансію. У QA показник зменшився до 64 відгуків у середньому. На третьому місці — Java з 49 відгуками на вакансію. Майже стільки ж у Project Manager — 48.

Найактивніші компанії

До трійки компаній, що опублікували найбільше вакансій у квітні, окрім Genesis та N-iX, увійшла PIN-UP Global (72 вакансії за місяць). Серед нових компаній у переліку — GR8 Tech, AgileEngine та OBRIO.

Фото 3 — Понад 6 тисяч вакансій в місяць: огляд ринку праці IT-фахівців за квітень

Нагадаємо, у березні 2025 року кількість вакансій для досвідчених IT-спеціалістів з досвідом роботи понад 5 років перевищує довоєнні показники. Ринок також характеризується високою активністю пошукачів. Найбільший приріст попиту спостерігався на AI/ML-фахівців та архітекторів.

Автор:
Тетяна Бесараб