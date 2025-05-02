Более 6 тысяч вакансий в месяц: обзор рынка труда IT-специалистов за апрель

Апрель показал незначительное снижение количества IT-вакансий на DOU по сравнению с мартом (6308 против 6408), однако уже третий месяц количество предложений работы превышает 6 тысяч. В апреле этого года было на 1200 вакансий больше, чем в апреле прошлого.

Об этом говорится в исследовании DOU.

По данным аналитиков, в 28 категориях наблюдалось уменьшение количества вакансий за месяц, тогда как в 23 категориях, напротив, произошел рост. В двух категориях количество предложений работы осталось неизменным. Особо отличилась сфера AI/ML, где было зафиксировано рекордное количество вакансий за месяц – 124. Количество miltech-вакансий вернулось на уровень 400+ за месяц.

Наиболее конкурентные категории

Среднее количество отзывов на одну вакансию уменьшилось до 25,6. В 30 категориях среднее количество отзывов на вакансию снизилось, в 24 выросло.

Наиболее конкурентной категорией остается Front-end – 88,7 отзыва на вакансию. У QA показатель уменьшился до 64 отзывов в среднем. На третьем месте – Java с 49 отзывами на вакансию. Почти столько же у Project Manager – 48.

Самые активные компании

В тройку компаний, опубликовавших больше вакансий в апреле, кроме Genesis и N-iX, вошла PIN-UP Global (72 вакансии в месяц). Среди новых компаний в списке – GR8 Tech, AgileEngine и OBRIO.

Напомним, в марте 2025 количество вакансий для опытных IT-специалистов с опытом работы более 5 лет превышает довоенные показатели. Рынок также характеризуется высокой активностью поисковиков. Наибольший рост спроса наблюдался на AI/ML-специалистов и архитекторов.