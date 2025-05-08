Експорт IT-послуг: які країни купують українські технології

У 2024 році експорт IT-послуг приніс українській економіці $6,45 млрд. У топі технологій, на які припав експорт послуг у 2024 штучний інтелект, аналітика, кібербезпека та вбудовані технології.

Про це повідомляє пресслужба компанії GlobalLogic, одного з найбільших експортерів ІТ-послуг у 2024 році.

Топ індустрій, проєкти для яких займають найбільшу частку експорту у 2024:

автомобільна галузь,

охорона здоров'я,

медіа,

промисловість.

Топ країн за обсягом експорту у 2024 році стали США, Ізраїль, Велика Британія, Польща, Німеччина, Японія.

Перелік найбільших країн-імпортерів українських рішень, за прогнозами компанії, у 2025 році залишиться незмінним. Очікується подальше зростання попиту з Японії: GlobalLogic вже залучили понад 170 проєктів із країни, зокрема завдяки співпраці з материнською компанією Hitachi. Серед них найбільшу частку займають промисловість, охорона здоровʼя та телекомунікації. Наразі до цих проєктів долучені понад 1000 українських інженерів, і їхня кількість продовжить зростати.

Експерти підкреслюють, що у 2025 році все ще актуальним є попит на розвиток ШІ, а інвестиції компаній у ШІ-рішення та його інтеграцію до 2028 року тільки зростатимуть.

Зауважимо, за підсумками 2024 року експортна виручка IT-послуг скоротилася на 4,1% і склала $6,45 млрд. Це на $279 млн менше, ніж у 2023 році. Лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США, на які припадає 37,2% обсягів усього IT-експорту.

У березні 2025 року обсяг IT-експорту з України зріс на 1,9% порівняно з лютим, досягнувши $545 мільйонів. Однак, порівняно з першим кварталом 2024 року, річний показник знизився на 1,3%.