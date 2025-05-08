Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,44

--0,02

EUR

47,07

+0,11

Готівковий курс:

USD

41,47

41,35

EUR

47,45

47,25

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт IT-послуг: які країни купують українські технології

ІТ-індустрія
Фото: GlobalLogic

 У 2024 році експорт IT-послуг приніс українській економіці $6,45 млрд. У топі технологій, на які припав експорт послуг у 2024 штучний інтелект, аналітика, кібербезпека та вбудовані технології. 

Про це повідомляє пресслужба компанії GlobalLogic, одного з найбільших експортерів ІТ-послуг у 2024 році. 

Топ індустрій, проєкти для яких займають найбільшу частку експорту у 2024:

  • автомобільна галузь, 
  • охорона здоров'я, 
  • медіа, 
  • промисловість.

Топ країн за обсягом експорту у 2024 році  стали США, Ізраїль, Велика Британія, Польща, Німеччина, Японія. 

Перелік найбільших країн-імпортерів українських рішень, за прогнозами компанії, у 2025 році залишиться незмінним. Очікується подальше зростання попиту з Японії: GlobalLogic вже залучили понад 170 проєктів із країни, зокрема завдяки співпраці з материнською компанією Hitachi. Серед них найбільшу частку займають промисловість, охорона здоровʼя та телекомунікації. Наразі до цих проєктів долучені понад 1000 українських інженерів, і їхня кількість продовжить зростати. 

Експерти підкреслюють, що у 2025 році все ще актуальним є попит на розвиток ШІ, а інвестиції компаній у ШІ-рішення та його інтеграцію до 2028 року тільки зростатимуть.

Зауважимо, за підсумками 2024 року експортна виручка IT-послуг скоротилася на 4,1% і склала $6,45 млрд. Це на $279 млн менше, ніж у 2023 році. Лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США, на які припадає 37,2% обсягів усього IT-експорту. 

У березні 2025 року обсяг IT-експорту з України зріс на 1,9% порівняно з лютим, досягнувши $545 мільйонів. Однак, порівняно з першим кварталом 2024 року, річний показник знизився на 1,3%.

Автор:
Світлана Манько