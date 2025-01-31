Експорт IT-послуг в Україні скоротився вдруге поспіль: підсумки 2024 року

За підсумками 2024 року експортна виручка IT-послуг скоротилася на 4,1% і склала $6,45 млрд. Це на $279 млн менше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Lviv IT Cluster.

У першому кварталі 2024 року експортна виручка IT-послуг склала майже $1,59 млрд. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Другий квартал 2024 року показав деяке покращення. Сукупна експортна виручка у квітні, травні та червні становила $1,62 млрд, що на $26 млн (1,6%) більше, ніж у першому кварталі.

Попри спад у річному вимірі, в грудні 2024 року спостерігалося зростання експорту: обсяг IT-послуг зріс на 18,7% у порівнянні з листопадом і досяг $617 млн. У порівнянні з груднем 2023 року цей показник зріс на 1% ($6 млн).

Найкращим у 2024 році став четвертий квартал. Сукупна експортна виручка IT-послуг досягла майже $1,67 млрд, що на 6,2% або $98 млн більше, ніж у третьому кварталі. Проте навіть це зростання не дозволило перевищити рівень аналогічного періоду минулого року — показник виявився на 2,1% нижчим за результат четвертого кварталу 2023 року.

Загалом, якщо порівнювати перше і друге півріччя 2024 року, можна відзначити, що друга половина року була дещо кращою. Обсяги експорту в цей період виявилися вищими на 1% ($32 млн). Водночас, якщо порівнювати друге півріччя 2024 року з аналогічним періодом 2023 року, різниця залишається негативною — зниження на $110 млн (3,3%).

Причини падіння IT-експорту

Основним фактором, що впливає на зниження обсягів експорту IT-послуг, залишається війна. Зокрема, це стосується викликів, пов’язаних із мобілізацією, обмеженнями виїзду за кордон та змінами у податковому навантаженні.

Ще одним важливим фактором є міграція IT-фахівців. За оцінками Львівського ІТ Кластера, близько 5% спеціалістів можуть виїхати з України у 2025 році. Це означає втрату близько 11,5 тисяч економічно активних громадян.

Якщо війна триватиме довго, ця тенденція лише посилюватиметься. Навіть після її завершення існує ризик значного відтоку фахівців.

Географія експорту IT-послуг у 2024 році

Лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США. Вони забезпечили $2,397 мільярдів валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту.

Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8% та $564,98 мільйонів. Третє місце посіла Мальта, забезпечивши $501,19 мільйонів, це 7,8%. Першу п’ятірку замикають Кіпр та Ізраїль. Вони принесли 6,1% ($394,49 мільйони) та 4,6% ($296.66 мільйони) обсягів експортної виручки за статтею комп’ютерних послуг відповідно.

Перша десятка також включає Швейцарію, Німеччину, Польщу, Естонію та ОАЕ. Загалом ці країни забезпечили 79,9% експортної виручки IT-послуг.

Найбільше зростання IT-експорту у 2024 році зафіксовано в такі країни:

Гібралтар +155,2%;

Австралія +25,3%;

ОАЕ +25,3%;

Болгарія +25,2%;

Іспанія +22,4%.

Найбільше падіння IT-експорту відбулося у:

Швецію -26,7%;

Угорщину -19,4%;

Італію -19,0%;

Литву -18,8%;

Норвегію -16,7%.

Очікування ринку та короткострокові прогнози

Очікування учасників IT-ринку щодо 2025 року залишаються песимістичними. У 2024 році лише 25% українських IT-фахівців мали позитивні очікування щодо економічного розвитку галузі. Це значно менше, ніж у 2023 році (35%) і майже в 2,5 рази нижче за показник 2022 року (64%).

Серед керівників IT-компаній також домінують негативні настрої. Велика частина власників бізнесу вважає, що у короткостроковій перспективі українська IT-індустрія втратить позиції на глобальному ринку. Водночас, 44% CEO очікують зростання обороту своїх компаній, тоді як третина керівників прогнозує можливі скорочення обсягів діяльності.

За даними Львівського ІТ-Кластера, 60% IT-компаній після початку повномасштабного вторгнення стикалися з розірванням контрактів із клієнтами. Особливо загрозливим є те, що у 2024 році зросла частка компаній, у яких закінчуються активні проєкти, а нових замовлень немає. Якщо у 2023 році таких компаній було 15%, то у 2024 році цей показник зріс до 37%. Це безпосередньо пов’язано з тим, що українським IT-компаніям все складніше знаходити нових клієнтів на міжнародному ринку, оскільки замовники часто обирають країни без воєнних ризиків.

Через труднощі з пошуком нових клієнтів багато компаній були змушені скоротити персонал. За останній рік темпи скорочення IT-фахівців зросли у 27% компаній.

Проте, IT-сектор залишається найбільшим експортером послуг України, забезпечуючи 37,4% від загального обсягу послуг. Водночас, ця частка знизилася порівняно з 2023 роком, коли вона становила 41%. Загалом у структурі експорту IT-галузь займає друге місце (11,5%), поступаючись лише продовольчій продукції.

Зауважимо, за даними Національного банку України, експорт ІТ-послуг з України за перші шість місяців 2024 року скоротився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 3,21 мільярда доларів. У грошовому еквіваленті зменшення становить 170 мільйонів доларів.