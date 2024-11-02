У вересні експорт IT-послуг зріс, але третій квартал став найгіршим цього року

У вересні 2024 року обсяг експорту IT-послуг в Україні зріс на 2,4%, досягнувши $519 мільйонів, що принесло економіці додаткові $12 мільйонів порівняно з серпнем. Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Про це повідомляє Lviv IT Cluster.

Однак загалом третій квартал 2024 року продемонстрував найнижчі показники цього року, забезпечивши $1,6 мільярда прибутку, що на 4,6% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також у порівнянні з попереднім кварталом експорт IT-послуг зменшився на 2,8%, або $46 мільйонів.

Показники вересня 2024 року також поступаються аналогічному місяцю 2023 року, коли обсяг IT-експорту був на 0,4% ($2 мільйони) більшим. Загалом, за дев’ять місяців поточного року експортна виручка IT-послуг склала $4,8 мільярда, що на 4,9% ($244 мільйони) менше, ніж у минулому році.

CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський зазначив, що попри незначне зростання порівняно з серпнем, вересень 2024 року став найгіршим серед вересневих показників за період повномасштабної війни.

Очікується подальше падіння обсягів експорту IT-послуг, особливо у зв'язку з нещодавніми ініціативами щодо підвищення податкового навантаження та призупинкою бронювань на час аудиту.

За його словами, це вплине на настрої інвесторів, партнерів і замовників IT-послуг за кордоном, тому можна очікувати подальше уповільнення динаміки.

Частка комп'ютерних послуг у загальній структурі експорту всіх послуг у вересні 2024 року склала 38,1%, що на 1,1% більше порівняно з серпнем, але на 2,5% менше, ніж у вересні минулого року, коли вона становила 40,6%.

Загальна експортна виручка від усіх послуг України у вересні склала $1,36 мільярда, що на 1% ($9 мільйонів) менше порівняно з серпнем. Проте за перші три квартали 2024 року експорт усіх послуг зріс на 5,7%, або $680 мільйонів, порівняно з минулим роком.

Зауважимо, за даними Національного банку України, експорт ІТ-послуг з України за перші шість місяців 2024 року скоротився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 3,21 мільярда доларів. У грошовому еквіваленті зменшення становить 170 мільйонів доларів.