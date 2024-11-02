В сентябре экспорт IT-услуг вырос, но третий квартал стал самым плохим в этом году

В сентябре 2024 года объем экспорта IT-услуг в Украину вырос на 2,4%, достигнув $519 миллионов, что принесло экономике дополнительные $12 миллионов по сравнению с августом. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом сообщает Lviv IT Cluster.

Однако в целом третий квартал 2024 года продемонстрировал самые низкие показатели этого года, обеспечив $1,6 миллиарда прибыли, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. или $46 миллионов.

Показатели сентября 2024 года также уступают аналогичному месяцу 2023 года, когда объем IT-экспорта был на 0,4% ($2 миллиона) больше. За девять месяцев текущего года экспортная выручка IT-услуг составила $4,8 миллиарда, что на 4,9% ($244 миллиона) меньше, чем в прошлом году.

CEO Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский отметил, что несмотря на незначительный рост по сравнению с августом, сентябрь 2024 стал самым плохим среди сентябрьских показателей за период полномасштабной войны.

Ожидается дальнейшее падение объемов экспорта IT-услуг, особенно в связи с недавними инициативами по повышению налоговой нагрузки и остановкой бронирований на время аудита.

По его словам, это окажет влияние на настроения инвесторов, партнеров и заказчиков IT-услуг за рубежом, поэтому можно ожидать дальнейшее замедление динамики.

Доля компьютерных услуг в общей структуре экспорта всех услуг в сентябре 2024 года составила 38,1%, что на 1,1% больше по сравнению с августом, но на 2,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, когда она составила 40 ,6%.

Общая экспортная выручка от всех услуг Украины в сентябре составила $1,36 миллиарда, что на 1% ($9 миллионов) меньше по сравнению с августом. Однако за первые три квартала 2024 года экспорт всех услуг вырос на 5,7% или $680 миллионов по сравнению с прошлым годом.

Заметим, по данным Национального банка Украины, экспорт ІТ-услуг из Украины за первые шесть месяцев 2024 сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,21 миллиарда долларов. В денежном эквиваленте уменьшение составляет 170 миллионов долларов.