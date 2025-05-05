Айтівці знизили зарплатні вимоги: що змінилося на ринку праці

42% айтішників, які шукали роботу, зізналися, що знизили свої зарплатні вимоги. Більшість пошукачів нової роботи стикаються з тривалим процесом пошуку

Це підтверджує опитування, проведене DOU.

Опитування охопило 3806 IT-фахівців з України та за кордону, з яких 2420 активно шукали нову роботу протягом останнього року.

55% пошукачів знайшли роботу

Протягом останнього року 53% айтівців в Україні та 61% за кордоном активно шукали нову роботу, що є значним зростанням порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив лише 40%.

Серед джуніорів та інтернів понад 70% шукали роботу, а серед мідлів і сеньйорів — більше ніж половина. В Україні 34% лідів і керівників шукали роботу, за кордоном — 51%.

55% тих, хто активно шукав нову роботу протягом року, змогли її знайти. У 2022 році цей показник був вищим — 70%. Технічним фахівцям вдавалося знайти роботу частіше, ніж нетехнічним: 56% успішних пошуків серед технічних фахівців в Україні та 55% за кордоном проти 48% і 37% серед нетехнічних.

В Україні найбільше тих, хто знайшов нову роботу, серед джуніорів та інтернів (64% з шукачів), а за кордоном — серед сеньйорів (59%).

Ліди і керівники мають найбільші труднощі у пошуку роботи: в Україні 50% знайшли нову роботу, а за кордоном — 47%.

В Україні найлегше нову роботу знайшли фахівці з обробки даних (понад 70%) і маркетологи (62%). Найбільше труднощів мали HR, графічні дизайнери, фінансисти та керівники — менше 40% з них знайшли роботу.

За кордоном найкраще працевлаштовувались фахівці з даних і DevOps/SRE (понад 70%), а також QA-спеціалісти (63%). Найскладніше було PM, рекрутерам та маркетологам. Серед розробників легше знаходили роботу Back-end і Full stack фахівці.

Шукали нову роботу не тільки ті, хто її втратив. Нині 10% айтівців, які мають фултайм-роботу, активно шукають нову. Ще у пошуку 29% фрилансерів та 25% тих, хто працює парт-тайм. Майже половина фахівців у резерві теж в активному пошуку. Айтівці на оплачуваному бенчі рідше шукають роботу, ніж ті, кому не платять: 39% проти 51%.

Тривалість пошуку нової роботи зросла

У 2023 році лише 35% українських айтівців знайшли роботу за місяць (в 2022 — 49%). За кордоном цей показник знизився з 46% до 32%.

Натомість зросла кількість тих, хто шукає роботу понад два місяці: в Україні це 57%, а серед тих, хто ще не знайшов роботу — 66%. За кордоном 63% витратили понад два місяці на пошук.

DevOps/SRE витрачали найменше часу на пошук роботи, як в Україні, так і за кордоном. В Україні швидше за інших знаходили роботу фахівці з обробки даних та рекрутери, тоді як пошук був довшим для маркетологів, UI/UX/Product дизайнерів та PM. За кордоном процес пошуку роботи був тривалішим для QA-спеціалістів та аналітиків.

В Україні найбільше часу на пошук роботи витрачають джуніори та інтерни, тоді як у фахівців інших рівнів час пошуку майже однаковий. За кордоном Senior+ витрачають менше часу на пошук, ніж джуніори та мідли. Однак для більшості фахівців у будь-якій країні пошук роботи займає більше двох місяців.

І в Україні, і за кордоном трохи швидше знаходять нову роботу ті, хто сам пішов з попередньої роботи.

Ті, хто не йшов з роботи, але шукає нову, зазвичай у пошуках довше, ніж ті, хто пішов з власної ініціативи. Можливо, вони більш вибагливі щодо варіантів нової роботи.

Більшість пошукачів мали співбесіди

Пошук роботи вимагає активності: 43% пошукачів в Україні та 55% за кордоном подалися на 20 і більше вакансій.

У 2023 році 15% не подавались на вакансії, а чекали пропозицій від рекрутерів, зараз лише 7%. Найчастіше на пропозиції чекають фахівці з Data Science, Data/ML/AI Engineering та DevOps/SRE.

В Україні найбільше заявок подають PM, HR/L&D та дизайнери/UX — більше половини з них на 20+ вакансій. Чим довше триває пошук, тим більше заявок подають фахівці. Протягом першого місяця надсилають до 20 заявок, за півтора місяця — 10-50, а після двох місяців — 20 і більше вакансій.

Більшість айтівців, які шукали роботу минулого року, мали хоча б одне співбесіду. Найчастіше проходять від 1 до 5 інтерв’ю — 46% пошукачів в Україні та 45% за кордоном. В Україні більше співбесід проходять РМ, маркетологи, HR/L&D та фахівці з комунікацій, за кордоном — QA та аналітики. Інтерни і джуніори мають менше інтерв’ю та шукають роботу довше за більш досвідчених спеціалістів.

Протягом місяця пошуку айтівець зазвичай проходить до п’яти інтерв’ю. Якщо пошук триває 1-3 місяці, кількість інтерв’ю може збільшитись до десяти, а більше десяти — для фахівців, які шукають понад два місяці. Активність у подачі заявок на вакансії прямо впливає на кількість співбесід.

59% пошукачів в Україні та 55% за кордоном виконували тестові завдання, найбільше — у джуніорів та інтернів (81% в Україні). Найчастіше тестові завдання пропонують фахівцям з комунікацій, дизайну та маркетингу, рідше — DevOps/SRE та SysAdmin.

Live-coding інтерв’ю популярні серед технічних фахівців: 44% українських айтівців та 50% за кордоном проходили їх. Найчастіше ці інтерв’ю для AQA, розробників та Data Science фахівців, а також для Senior спеціалістів.

42% пошукачів знизили свої зарплатні очікування

Підходи до пошуку роботи майже однакові в Україні та за кордоном. Більшість пошукачів оновлюють резюме (84%), профілі на спеціалізованих платформах (74%) та активно подають заявки на вакансії (69%).

43% українських пошукачів та 39% за кордоном знизили зарплатні очікування.

Найбільше це зробили SysAdmin, HR/L&D та UI/UX дизайнери, найменше — DevOps/SRE, фахівці з даних та PM.

Джуніори та інтерни активно покращують навички: 54% проходять навчання чи сертифікації, 31% вивчають англійську, 13% звертаються до менторів та кар'єрних консультантів.

70% айтівців, які шукали роботу за останній рік, використовували ШІ. За кордоном цей показник вищий — 74%, а серед джуніорів та інтернів — 78%. Найчастіше ШІ використовують для створення та редагування резюме (50%) і мотиваційних листів (41%). Дизайнери активно застосовують ШІ для створення портфоліо (понад 40%).

Менш популярним є використання ШІ для тестових завдань (26%), кар’єрних консультацій (22%) і стратегій пошуку роботи (22%). Тренувальні інтерв’ю проводять лише 15%, комунікацію з рекрутерами — 12%, а пошук вакансій — 8%. Лише 6% використовують ШІ під час співбесід.

Основні канали пошуку роботи

Основними каналами пошуку роботи для українських айтівців є Djinni, LinkedIn та DOU, при цьому їх популярність майже однакова — близько 80% користувачів зверталися до цих платформ протягом минулого року. Найбільше роботи знаходили через Djinni (28%) та LinkedIn (24%), на третьому місці — DOU з 19%.

За кордоном українські айтівці частіше шукають роботу через LinkedIn (87% користувачів), і 38% з них знайшли роботу через цю платформу. Djinni та DOU менш популярні за кордоном, але все ще знаходяться серед трійки найпоширеніших ресурсів для пошуку роботи: 66% користувалися Djinni і 62% — DOU, з обох сервісів 14% наймів.

Особисті контакти також стали важливим каналом для працевлаштування. В Україні через знайомства знайшли роботу 9%, а за кордоном — 17%.

Труднощі в пошуку роботи

Айтівці хочуть більше зворотного зв'язку від компаній, зокрема щодо причин відмови, що є основною проблемою для 55% опитаних. Інші складнощі включають високу конкуренцію (52%), тривалість процесу пошуку та великі проміжки між етапами відбору (45%), низькі зарплати (43%) та недостатню кількість вакансій (42%).

Проблеми також виникають через високі вимоги до кандидатів (39%) та необхідність відвідувати офіс (33%) для нетехнічних фахівців. Для джунів і інтернів проблемними є неоплачувані тестові завдання (24%). Ветерани, зокрема військові, можуть стикатися з труднощами в пошуку через стереотипи або небажання компаній наймати таких кандидатів.

Шукати ІТ-фахівців сьогодні складно для 35% опитаних, а для 34% це залежить від ситуації. Лише 21% вважають цей процес легким.

Основні проблеми для компаній — низький професійний рівень кандидатів (52%), нерелевантний досвід або стек в резюме (44%) та недостатня кількість кандидатів з потрібними навичками (35%). Проблеми з софт-скілами кандидатів відзначили 33% респондентів, особливо представники продуктових компаній.

Нагадаємо, чверть IT-фахівців в Україні мають зарплату у діапазоні від $1000 до $2000. Близько половини спеціалістів отримують до $3000. А от зарплату вище $6000 мають лише 9%.