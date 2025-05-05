Айтишники снизили зарплатные требования: что изменилось на рынке труда

42% ищущих работу айтишников признались, что снизили свои зарплатные требования. Большинство поисковиков новой работы сталкиваются с длительным процессом поиска

Это подтверждает опрос, проведенный DOU.

Опрос охватил 3806 IT-специалистов из Украины и за рубежом, из которых 2420 активно искали новую работу за последний год.

55% поисковиков нашли работу

За последний год 53% айтишников в Украине и 61% за рубежом активно искали новую работу, что является значительным ростом по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял лишь 40%.

Среди джуниоров и интернов более 70% искали работу, а среди медлей и сеньоров — более половины. В Украине 34% лидов и руководителей искали работу, за границей – 51%.

55% активно искавших новую работу в течение года смогли ее найти. В 2022 году этот показатель был выше – 70%. Техническим специалистам удавалось найти работу чаще, чем нетехническим: 56% успешных поисков среди технических специалистов в Украине и 55% за границей против 48% и 37% среди нетехнических.

В Украине больше всего нашедших новую работу среди джуниоров и интернов (64% соискателей), а за рубежом — среди сеньоров (59%).

Лиды и руководители испытывают наибольшие трудности в поиске работы: в Украине 50% нашли новую работу, а за рубежом — 47%.

В Украине легче всего новую работу нашли специалисты по обработке данных (более 70%) и маркетологи (62%). Больше всего трудностей испытывали HR, графические дизайнеры, финансисты и руководители — менее 40% из них нашли работу.

За рубежом лучше всего трудоустраивались специалисты по данным и DevOps/SRE (свыше 70%), а также QA-специалисты (63%). Сложнее всего было PM, рекрутерам и маркетологам. Среди разработчиков легче находили работу Back-end и Full Stack специалисты.

Искали новую работу не только те, кто ее потерял. В настоящее время 10% айтовцев, имеющих фултайм-работу, активно ищут новую. 39% против 51%.

Продолжительность поиска новой работы выросла

В 2023 году только 35% украинских айтовцев нашли работу за месяц (в 2022 – 49%). За границей этот показатель снизился с 46% до 32%.

В то же время возросло количество ищущих работу более двух месяцев: в Украине это 57%, а среди тех, кто еще не нашел работу — 66%. За границей 63% потратили более двух месяцев на поиск.

DevOps/SRE тратили меньше времени на поиск работы, как в Украине, так и за рубежом. В Украине быстрее других находили работу специалисты по обработке данных и рекрутеры, в то время как поиск был длиннее для маркетологов, UI/UX/Product дизайнеров и PM. За рубежом процесс поиска работы продолжался для QA-специалистов и аналитиков.

В Украине больше времени на поиск работы тратят джуниоры и интерны, тогда как у специалистов других уровней время поиска почти одинаковое. За границей Senior+ тратят меньше времени на поиск, чем джуниоры и медли. Однако для большинства специалистов в любой стране поиск работы занимает больше двух месяцев.

И в Украине, и за рубежом чуть-чуть быстрее находят новую работу те, кто сам ушел с предыдущей работы.

Те, кто не уходил с работы, но ищет новую, обычно в поисках дольше, чем ушедшие по собственной инициативе. Возможно, они более требовательны к вариантам новой работы.

Большинство соискателей имели собеседования

Поиск работы требует активности: 43% поисковиков в Украине и 55% за границей отправились на 20 и более вакансий.

В 2023 году 15% не подавались на вакансии, а ждали предложений от рекрутеров, сейчас всего 7%. Чаще всего предложения ждут специалисты по Data Science, Data/ML/AI Engineering и DevOps/SRE.

В Украине больше заявок подают PM, HR/L&D и дизайнеры/UX — более половины из них на 20+ вакансий. Чем дольше идет поиск, тем больше заявок подают специалисты. В течение первого месяца присылают до 20 заявок, за полтора месяца – 10-50, а после двух месяцев – 20 и более вакансий.

Большинство айтовцев, которые искали работу в прошлом году, имели хотя бы одно собеседование. Чаще всего проходят от 1 до 5 интервью – 46% поисковиков в Украине и 45% за рубежом. В Украине больше собеседований проходят РМ, маркетологи, HR/L&D и специалисты по коммуникациям, за рубежом QA и аналитики. Интерны и джуниоры имеют меньше интервью и ищут работу дольше опытных специалистов.

В течение месяца поиска айтовец обычно проходит до пяти интервью. Если поиск длится 1-3 месяца, количество интервью может увеличиться до десяти, а более десяти – для специалистов, которые ищут более двух месяцев. Активность в подаче заявок на вакансии напрямую влияет на количество собеседований.

59% поисковиков в Украине и 55% за рубежом выполняли тестовые задания, больше всего — у джуниоров и интернов (81% в Украине). Чаще всего тестовые задания предлагают специалистам по коммуникациям, дизайну и маркетингу, реже – DevOps/SRE и SysAdmin.

Live-coding интервью популярны среди технических специалистов: 44% украинских айтовцев и 50% за границей их проходили. Чаще эти интервью для AQA, разработчиков и Data Science специалистов, а также для Senior специалистов.

42% соискателей снизили свои зарплатные ожидания

Подходы к поиску работы почти одинаковы в Украине и за границей. Большинство поисковиков обновляют резюме (84%), профили на специализированных платформах (74%) и активно подают заявки на вакансии (69%).

43% украинских соискателей и 39% за границей снизили зарплатные ожидания.

Больше всего это сделали SysAdmin, HR/L&D и UI/UX дизайнеры, меньше всего – DevOps/SRE, специалисты по данным и PM.

Джуниоры и интерны активно улучшают навыки: 54% проходят обучение или сертификации, 31% изучают английский, 13% обращаются к менторам и карьерным консультантам.

70% айтишников, искавших работу за последний год, использовали ИИ. За рубежом этот показатель выше – 74%, а среди джуниоров и интернов – 78%. Чаще всего ИИ используются для создания и редактирования резюме (50%) и мотивационных писем (41%). Дизайнеры активно применяют ИИ для создания портфолио (более 40%).

Менее популярным является использование ИИ для тестовых заданий (26%), карьерных консультаций (22%) и стратегий поиска работы (22%). Тренировочные интервью проводят только 15%, коммуникацию с рекрутерами – 12%, а поиск вакансий – 8%. Только 6% используют ИИ во время собеседований.

Основные каналы поиска работы

Основными каналами поиска работы для украинских айтишников являются Djinni, LinkedIn и DOU, при этом их популярность почти одинакова – около 80% пользователей обращались к этим платформам в течение прошлого года. Больше работы находили через Djinni (28%) и LinkedIn (24%), на третьем месте — DOU с 19%.

За границей украинские айтишники чаще ищут работу через LinkedIn (87% пользователей), и 38% из них нашли работу через эту платформу. Djinni и DOU менее популярны за рубежом, но все еще находятся среди тройки самых распространенных ресурсов для поиска работы: 66% пользовались Djinni и 62% — DOU, с обоих сервисов 14% наемов.

Личные контакты стали важным каналом для трудоустройства. В Украине из-за знакомств нашли работу 9%, а за границей — 17%.

Трудности в поиске работы

Айтишники хотят больше обратной связи от компаний, в том числе по причинам отказа, что является основной проблемой для 55% опрошенных. Другие сложности включают в себя высокую конкуренцию (52%), продолжительность процесса поиска и большие промежутки между этапами отбора (45%), низкие зарплаты (43%) и недостаточное количество вакансий (42%).

Проблемы также возникают из-за высоких требований к кандидатам (39%) и необходимости посещать офис (33%) для нетехнических специалистов. Для джунов и интернов проблемны неоплачиваемые тестовые задания (24%). Ветераны, в частности военные, могут сталкиваться с трудностями в поиске из-за стереотипов или нежелания компаний нанимать таких кандидатов.

Искать ИТ-специалистов сегодня сложно для 35% опрошенных, а для 34% это зависит от ситуации. Только 21% считают этот процесс легким.

Основные проблемы для компаний – низкий профессиональный уровень кандидатов (52%), нерелевантный опыт или стек в резюме (44%) и недостаточное количество кандидатов с нужными навыками (35%). Проблемы с софт-скалами кандидатов отметили 33% респондентов, особенно представители продуктовых компаний.

Напомним, четверть IT-специалистов в Украине имеет зарплату в диапазоне от $1000 до $2000. Около половины специалистов получают до $3000. А вот зарплату выше $6000 имеют всего 9%.