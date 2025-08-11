Рейтинг найбільших українських IT-компаній: хто очолив топ-50

Ринок українського ІТ-сектору демонструє стабілізацію та зміни у першій половині 2025 року. Уперше за три роки загальна кількість працівників у компаніях майже не змінилася , що свідчить про припинення масового відпливу кадрів. EPAM Ukraine очолила топ-50 найбільших ІТ-компаній України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рейтинг, сформований ІТ-спільнотою України DOU.

До п’ятірки лідерів увійшли:

EPAM Ukraine (Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Чернівці);

SoftServe (Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Чернівці); GlobalLogic Ukraine (Київ, Харків, Львів, Миколаїв); Ajax Systems (Київ, Харків, Львів, Вінниця); Genesis (Київ, Львів).

Варто зауважити, що дві продуктові компанії — Genesis та Ajax Systems — уперше увішли до п'ятірки лідерів. Genesis також стала лідером зростання, збільшивши штат на 341 фахівця. Це підтверджує загальну тенденцію: найактивніше наймали саме продуктові та гібридні компанії, зокрема SKELAR, яка зросла на 297 фахівців.

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на липень 2025-го становить 79,1 тис. За минуле півріччя вона майже не змінилася (мінус 279 фахівців, або −0,4%). Наразі понад половина компаній з топ-50 планують розширювати команди у другій половині 2025 року, що свідчить про оптимістичні настрої на ринку.

Уперше за три роки легалізація за кордоном релокованих фахівців більше не є основною причиною змін штату в компаніях. Нині цю обставину вказали лише сім компаній проти 22 взимку. Наразі більшість компаній характеризує помірний розвиток. 14 активно запускають нові проєкти.

Нагадаємо, у четвертій частині літнього зарплатного циклу аналітики дослідили доходи фахівців з роботи з даними — аналітиків, Data Scientists, Data Engineers, ML/AI Engineers. Цей напрям залишається одним із найприбутковіших в українському ІТ.