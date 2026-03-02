Жизнь во время отключений: более 70% украинцев адаптировали дом для блекаутов – опрос

61% опрошенных украинцев сейчас хватает источников питания во время отключения электроэнергии, тогда как треть подзаряжается на работе. 45% респондентов планируют ввести энергосберегающие решения для жилья на будущее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая узнала , испытывают ли украинцы потребности дополнительно подзаряжаться во время отключений.

Украинцы обустраивают дом для жизни во время отключения

Результаты опроса показали, что 61% украинцев не испытывают потребности дополнительно подзаряжаться при отключениях — вполне хватает имеющихся источников или заряда на устройствах.

39% нуждаются в дополнительной подзарядке . Да, 29% подзаряжаются на работе.

На вопрос "Нужна ли подзарядиться во время отключений?" ответы распределились следующим образом:

Нет, вполне хватает заряда - 61% ;

Так, подзаряжаюсь на работе - 29% ;

Да, хожу в пункты несгибаемости — 6% ;

Да, хожу в кафе/коворкинги – 4% .

Rakuten Viber также узнал, планируют ли украинцы внедрять энергосберегающие решения на будущее, учитывая опыт этой зимой. Около половины опрошенных ( 45% ) планируют оснащать жилье, а 27% уже сделали все возможное. В то же время, четверть респондентов ( 25% ) не планируют ничего делать.

Ответы на вопрос "На опыте этого года, планируете ли внедрить какие-то энергосберегающие решения на будущее?" распределились следующим образом:

Да, буду что-то делать для своего дома — 45% ;

Уже сделал(а) все возможное — 27% ;

Нет, как-то и будет — 21% ;

Нет, ожидаю улучшения — 4% ;

Да – планирую релоцироваться – 3% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 30 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Самые дорогие зарядные станции стали покупать гораздо чаще

Уже с января 2026 г. наблюдался резкий рост спроса не только на базовые павербанки и компактные зарядные станции, но и на мощные и дорогие модели и, сообщил коммерческий директор компании "Фокстрот" Вячеслав Склонный.

По его словам, фактически произошло замещение спроса: ранее наиболее популярными были зарядные станции мощностью 1500–2500 Вт·ч, но из-за глобального дефицита эти модели почти исчезли с рынка.

В результате покупатели ищут альтернативы, позволяющие оставаться на связи и поддерживать привычный ритм жизни даже при отключении электроэнергии.

Резкий рост интереса к товарам автономного питания зафиксировала и сеть магазинов бытовой техники и электроники Comfy. В компании отметили, что спрос на павербанки с октября 2025 по январь 2026 вырос почти на 300%.