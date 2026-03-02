Життя під час відключень: понад 70% українців адаптували дім для блекаутів – опитування

61% опитаних українців наразі вистачає наявних джерел живлення під час відключення електроенергії, тоді як третина підзаряджається на роботі. 45% респондентів планують впровадити енергозберігаючі рішення для житла на майбутнє.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка дізналася, чи відчувають українці потреби додатково підзаряджатися під час відключень.

Українці облаштовують дім для життя під час відключень

Результати опитування показали, що 61% українців не відчувають потреби додатково підзаряджатися під час відключень — цілком вистачає наявних джерел або заряду на пристроях.

Натомість 39% відчувають потребу в додатковій підзарядці. Так, 29% підзаряджаються на роботі.

На питання “Чи маєте потребу підзарядитися під час відключень?” відповіді розподілилися таким чином:

Ні, цілком вистачає заряду — 61% ;

Так, підзаряджаюся на роботі — 29% ;

Так, ходжу в пункти незламності — 6% ;

Так, ходжу в кафе / коворкінги — 4% .

Rakuten Viber також дізнався, чи планують українці впроваджувати енергозберігаючі рішення на майбутнє, враховуючи досвід цієї зими. Близько половини опитаних (45%) планують оснащувати житло, а 27% — уже зробили все можливе. Водночас чверть респондентів (25%) не планують нічого робити.

Відповіді на питання “На досвіді цього року, чи плануєте впровадити якісь енергозберігаючі рішення на майбутнє?” розподілилися наступним чином:

Так, буду щось робити для своєї домівки — 45% ;

Вже зробив(ла) усе можливе — 27% ;

Ні, якось та й буде — 21% ;

Ні, очікую на покращення — 4% ;

Так — планую релокуватися — 3% .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 30 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Найдорожчі зарядні станції стали купувати значно частіше

Вже з січня 2026 року спостерігалося різке зростання попиту не лише на базові павербанки та компактні зарядні станції, а й на потужні та дорогі моделі, повідомив комерційний директор компанії "Фокстрот" В’ячеслав Склонний.

За його словами, фактично відбулося заміщення попиту: раніше найбільш популярними були зарядні станції потужністю 1500–2500 Вт·год, але через глобальний дефіцит ці моделі майже зникли з ринку.

У результаті покупці шукають альтернативи, які дозволяють залишатися на зв’язку та підтримувати звичний ритм життя навіть під час відключень електроенергії.

Різке зростання інтересу до товарів автономного живлення зафіксувала й мережа магазинів побутової техніки та електроніки Comfy. У компанії зазначили, що попит на павербанки з жовтня 2025 року по січень 2026 року зріс майже на 300%.