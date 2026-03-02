IT-компанія SoftServe спрямувала понад 3 млрд грн на допомогу Україні за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни IT-компанія SoftServe спрямувала на допомогу Україні понад 3 млрд грн. Зокрема, фонд компанії передав на фронт більш як 300 автомобілів швидкої, запустив ІТ-курси для ветеранів і військових та реалізував десятки цифрових проєктів для державних і громадських ініціатив.

Про це в коментарі Delo.ua у межах спецпроєкту "4 роки великої війни — 4 уроки витримки" розповіла очільниця SoftServe в Україні Анастасія Фролова.

Програми підтримки

З кінця 2022 року SoftServe розробила та впровадила програму підтримки ветеранів. Вона включає реонбординг співробітників, які повертаються зі служби, та адаптацію бізнес-процесів до нової реальності ринку праці.

Через фонд "Відкриті очі" компанія профінансувала понад 300 автомобілів швидкої допомоги для передової, підтримала центр військової травми Superhumans Center, запустила безкоштовні ІТ-курси EmpowerU для ветеранів та військових. У межах pro bono-програми OpenTech ІТ-фахівці розробили десятки цифрових рішень для громадських та урядових ініціатив.

"Загалом від початку повномасштабної війни SoftServe алокувала на підтримку країни понад 3 млрд гривень", — розповідає очільниця компанії.

SoftServe продовжує співпрацю з 62 університетами України — від підтримки спільних бакалаврських програм до роботи зі студентами та викладачами.

Очільниця SoftServe в Україні Анастасія Фролова. Фото надане пресслужбою компанії.

Зміна бізнес-формату

У SoftServe загинули шестеро ІТ-фахівців, які захищали країну у війську, ще одна співробітниця загинула внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

Крім цього, війна змінила формат роботи та потреби людей, тому частину процесів довелося перебудувати, а нові — створити з нуля. Офіси були додатково оснащені для стабільної роботи під час блекаутів. Компанія забезпечила безперервність операцій навіть у періоди масованих енергетичних атак.

За словами Фролової, для бізнесу у воєнний час вирішальним є не один фактор, а комбінація підготовки, швидких рішень і довіри.

"Для SoftServe критично важливою стала наявність комплексного багаторівневого Business Continuity Plan, який дозволив оперативно керувати кризою на різних рівнях", — зазначає вона.

Паралельно компанія підтримувала комунікацію з глобальними клієнтами й партнерами. Анастасія Фролова підкреслює, що це дозволило зберегти більшість клієнтів і продовжити діяльність.

"SoftServe — українська компанія, і принциповою позицією було залишатися в Україні. Це означало не лише зберегти операційну діяльність, а й інвестувати у розвиток команд, інфраструктуру та таланти", — підкреслює очільниця SoftServe.

Окремим фактором стійкості для компанії стало швидке впровадження технологій генеративного штучного інтелекту. Пік розвитку GenAI припав саме на період повномасштабної війни, і компанія оперативно інтегрувала нові можливості у клієнтські рішення. Це дозволило зберегти конкурентні позиції на глобальному ринку та продовжити розвиток інженерних центрів, зокрема в Україні.

Про SoftServe

SoftServe — одна з найбільших українських IT-компаній із глобальною присутністю, заснована у 1993 році у Львові. Компанію створили українські підприємці Тарас Кицмей і Ярослав Любінець. Від невеликої команди розробників вона виросла до міжнародного гравця у сфері цифрової трансформації, що працює з клієнтами у Північній Америці, Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Сьогодні SoftServe надає послуги з розробки програмного забезпечення, цифрового консалтингу та впровадження інноваційних технологій. Компанія спеціалізується на хмарних рішеннях (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), великих даних і аналітиці, штучному інтелекті, машинному навчанні, кібербезпеці, DevOps та IoT. Вона працює з підприємствами у сферах фінансів і банкінгу, охорони здоров’я, ритейлу, енергетики, виробництва, агротехнологій та автомобільної індустрії.

SoftServe є партнером провідних світових технологічних компаній, зокрема Amazon Web Services, Google Cloud і Microsoft. Компанія регулярно отримує спеціалізації та статуси, що підтверджують її експертизу у впровадженні складних хмарних і дата-рішень. Значна частина проєктів пов’язана з модернізацією ІТ-інфраструктури великих корпорацій, міграцією в хмару та створенням інноваційних цифрових продуктів.