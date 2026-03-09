Запланована подія 2

Львівська TechMagic придбала київську компанію з розробки програмного забезпечення Diversido

Фото: TechMagic

9 березня львівська IT-компанія TechMagic оголосила про придбання 100% активів київської компанії з розробки програмного забезпечення Diversido. Об’єднана команда перевищить чисельність у 440 фахівців та посилить експертизу в сферах HealthTech, AI та IoT.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Лідія Даць, співзасновниця та керівник TechMagic.

"Це вже наша третя M&A-угода з початку повномасштабного вторгнення, і це дуже відображає новий тренд розвитку в українському IT - укрупнення бізнесу", — зазначила вона.

Даць пояснила, що ринок для IT-компаній до 100 спеціалістів став складнішим через обмежені бюджети на маркетинг, продажі та експерименти. А вихід на нові ринки вимагає значних ресурсів, тому більші компанії поглинають менші для досягнення стабільності.

Для TechMagic використання M&A стало нетиповою, але свідомою практикою масштабування, яку компанія реалізує без окремих корпоративних відділів.

"Відверто кажучи, для компанії нашого розміру займатися M&A — супер незвично. Зазвичай так роблять великі корпорації з цілими відділами під це. Ми навчилися самі: як шукати партнерів, як робити аудит, як інтегрувати людей так, щоб все працювало", — зазначила вона, додавши, що компанія продовжує інвестувати в органічний ріст, розвиваючи власні відділи маркетингу та продажів.

Суму угоди сторони не розкривають, однак на ринку її оцінюють до $500 000, причому фінальна ціна залежатиме від результатів бізнесу в перший рік після інтеграції.

Про TechMagic

TechMagic — українська ІТ-компанія з центром розробки у Львові, яка спеціалізується на створенні веб- та мобільних рішень різного рівня складності для великих брендів і стартапів. Її заснували ІТ-спеціалісти Олег Даць, Андрій Кузьмич та Лідія Даць у 2014 році. 

У портфоліо компанії вказане створення офіційної платформи для онлайн-стримінгу Олімпійських ігор, а також проєкти у сферах медіа, fintech та healthtech. Зараз у TechMagic працює понад 300 співробітників. Компанія має клієнтів у США та Британії, але планує ще більше розширювати свою міжнародну присутність.

Зазначимо, у травні 2025 року TechMagic придбала консалтингову фірму Hitteps зі штаб-квартирою у Варшаві. Експертиза Hitteps у Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud та B2B Commerce розширить можливості TechMagic у цій сфері. Крім того, досвід Hitteps у співпраці з неприбутковими організаціями в Польщі відкриє для компанії новий сегмент клієнтів. Фінансові умови угоди тоді теж не розголошувалися.

Автор:
Тетяна Ковальчук