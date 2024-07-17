Ощадбанк будет предоставлять украинцам кредиты на приобретение солнечных или ветровых энергоустановок

Ощадбанк запустил две новые кредитные программы, направленные на повышение энергонезависимости украинцев. Они станут доступны с 20 июля.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Первая программа реализуется совместно с правительством Украины и Фондом развития предпринимательства и предусматривает кредиты под 0% на приобретение и установку генерирующих установок на альтернативных источниках энергии.

Согласно сообщению, по этой программе можно купить солнечные или ветровые гибридные системы энергоснабжения мощностью до 10 кВт для частных домов. Сумма кредита может достигать 480 тыс. грн, а срок – до 10 лет, без обеспечения.

Чтобы получить такой кредит, заемщик должен быть собственником земли и дома площадью не более 250 кв.м, а среднемесячный совокупный доход семьи должен превышать десятикратный размер средней зарплаты в Украине.

Вторая программа – собственная инициатива Ощадбанка, которая позволяет получить потребительский кредит на приобретение энергонезависимого оборудования как для частных домов, так и для квартир. Сумма кредита составляет от 50 до 400 тыс. грн, срок – до 60 месяцев, без залога и поручителей.

По этой программе можно приобрести широкий спектр оборудования: зарядные станции, комплекты энергонезависимости, тепловые котлы, солнечные электростанции и панели, ветрогенераторы, а также оплатить работу по их установке.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Добавим, в начале июля Ощадбанк предложил предприятиям ММСБ доступные кредиты на приобретение альтернативных источников энергии государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" или по индивидуальным условиям со ставкой от 13,5%.

Кроме Ощада, подобное кредитование предлагает и Приватбанк. Он также открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

Напомним, ранее Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготные кредиты и гранты на энергооборудование.

В начале июня правительство объявило о начало государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

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