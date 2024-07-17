Ощадбанк надаватиме українцям кредити на придбання сонячних чи вітрових енергоустановок

Ощадбанк запустив дві нові кредитні програми, спрямовані на підвищення енергонезалежності українців. Вони стануть доступними з 20 липня.

Про це повідомила пресслужба банку.

Перша програма реалізується спільно з урядом України та Фондом розвитку підприємництва і передбачає кредити під 0% на придбання та встановлення генеруючих установок на альтернативних джерелах енергії.

Згідно з повідомленням, за цією програмою можна придбати сонячні чи вітрові гібридні системи енергопостачання потужністю до 10 кВт для приватних будинків. Сума кредиту може сягати 480 тис. грн, а термін - до 10 років, без забезпечення.

Щоб отримати такий кредит, позичальник повинен бути власником землі та будинку площею не більше 250 кв.м, а середньомісячний сукупний дохід родини не має перевищувати десятикратний розмір середньої зарплати в Україні.

Друга програма - власна ініціатива Ощадбанку, яка дозволяє отримати споживчий кредит на придбання енергонезалежного обладнання як для приватних будинків, так і для квартир. Сума кредиту становить від 50 до 400 тис. грн, термін - до 60 місяців, без застави та поручителів.

За цією програмою можна придбати широкий спектр обладнання: зарядні станції, комплекти енергонезалежності, теплові котли, сонячні електростанції та панелі, вітрогенератори, а також оплатити роботи з їх встановлення.

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Додамо, на початку липня Ощадбанк запропонував підприємствам ММСБ доступні кредити на придбання альтернативних джерел енергії за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" або за індивідуальними умовами зі ставкою від 13,5%.

Окрім Ощаду, подібне кредитування пропонує і ПриватБанк. Він також відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

Зауважимо, раніше Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

На початку червня уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

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