Понад 40% українських пенсіонерів отримують менше 4000 гривень

В Україні спостерігається поступове зростання пенсійних виплат, хоча значна частина пенсіонерів все ще отримує невеликі суми.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Середня пенсія в Україні зросла на 8% порівняно з минулим роком і склала 5816 гривень. Це зростання пов'язане з індексаціями, проведеними у березні цього року.

Однак, незважаючи на це підвищення, майже 4,5 мільйона пенсіонерів все ще отримують пенсію менше 4000 гривень, при чому більше половини з них - менше 3000 гривень.

Позитивною тенденцією є те, що частка пенсіонерів з пенсіями менше 4000 гривень зменшилася з 51% до 43,5% за перше півріччя 2024 року. Водночас, близько 1,2 мільйона громадян отримують пенсію понад 10 тисяч гривень.

В яких регіонах пенсії найвищі

Спостерігається значна регіональна нерівність у розмірах пенсій. Найвища середня пенсія зафіксована у Києві - 7940,27 гривень, що на 36,5% вище середньої по країні. Натомість найнижчу середню пенсію отримують в Тернопільській області - 4436,41 гривень, що на 24% нижче середньої по Україні.

Згідно з повідомленням, у восьми регіонах України середня пенсія перевищує загальнодержавний показник. Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Рівненська, Луганська, Запорізька, Київська області та місто Київ. У Харківській області пенсійні виплати знаходяться на рівні середніх по країні.

За даними Пенсійного фонду України, на початок липня 2024 року в країні налічувалося понад 10,2 мільйона пенсіонерів.

Пенсійна реформа

У жовтні 2021 року Міністерство соціальної політики пропонувало ввести добровільні внески на загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення власним коштом та заохочувати це робити через 100%-ний бонус від держави в рамках 1% від заробітної плати на старті роботи накопичувальної системи.

При цьому ще роком раніше Мінсоцполітики виступало з ініціативою випробувати накопичувальну систему на підприємствах із шкідливими умовами праці.

17 квітня торік у Верховну Раду внесли законопроєкт про обов'язкове запровадження в Україні накопичувальних пенсій. Його авторами є 47 народних депутатів, зокрема, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, лідерка цієї партії Олена Шуляк та перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко.

Проте, на пленарному засіданні 25 квітня Верховна Рада провалила у першому читанні законопроєкт №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. “За” проєкт закону проголосували лише 214 народних депутатів при 226 мінімально необхідних голосів.

Пенсії 2024: як зростатимуть виплати?

У держбюджет України на 2024 рік заклали підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, з 1 січня зросли показники для пенсій:

мінімальна збільшилася до 2 361 грн;

максимальна – до 23 610 грн.

Очікується, що середня пенсія в Україні становитиме до 6 000 грн (станом на кінець 2023-го йшлося про 5 311 грн).

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем сягне 2 840 грн.

Індексація виплат відбуватиметься в три етапи:

у січні пенсії підвищують тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;

у січні і липні перерахують виплати тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);

у березні виплати зростуть для всіх, чиї пенсії підпадають під план індексації.

Водночас заплановані такі надбавки до пенсії за віком:

для осіб віком від 70 до 74 років включно – 300 грн;

від 75 до 79 років включно – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

При цьому надбавки не передбачені для пенсіонерів, які отримують виплати розміром понад 10 340,35 грн.

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