Более 40% украинских пенсионеров получают менее 4000 гривен

В Украине наблюдается постепенное увеличение пенсионных выплат, хотя значительная часть пенсионеров все еще получает небольшие суммы.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Средняя пенсия в Украине выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 5816 гривен. Этот рост связан с индексациями, проведенными в марте этого года.

Однако, несмотря на это повышение, почти 4,5 миллиона пенсионеров все еще получают пенсию менее 4000 гривен, причем более половины из них – менее 3000 гривен.

Положительной тенденцией является то, что доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен снизилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. В то же время около 1,2 миллиона граждан получают пенсию более 10 тысяч гривен.

В каких регионах пенсии самые высокие

Наблюдается значительное региональное неравенство в размерах пенсий. Самая высокая средняя пенсия зафиксирована в Киеве – 7940,27 гривен, что на 36,5% выше средней по стране. Самую низкую среднюю пенсию получают в Тернопольской области — 4436,41 гривен, что на 24% ниже средней по Украине.

Согласно сообщению, в восьми регионах Украины средняя пенсия превышает общегосударственный показатель. Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ровенская, Луганская, Запорожская, Киевская области и Киев. В Харьковской области пенсионные выплаты находятся на уровне средней по стране.

По данным Пенсионного фонда Украины, на начало июля 2024 года в стране насчитывалось более 10,2 миллионов пенсионеров.

Пенсионная реформа

В октябре 2021 года Министерство социальной политики предлагало ввести добровольные взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет и поощрять это делать через 100%-ный бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы накопительной системы.

При этом еще годом ранее Минсоцполитики выступало с инициативой опробовать накопительную систему на предприятиях с вредными условиями труда.

17 апреля в Верховную Раду внесли законопроект об обязательном введении в Украине накопительных пенсий. Его авторами являются 47 народных депутатов, в частности председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, лидер этой партии Елена Шуляк и первый заместитель председателя Совета Александр Корниенко.

Однако на пленарном заседании 25 апреля Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект №9212 о накопительном пенсионном обеспечении. "За" проект закона проголосовали только 214 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

Пенсии 2024: как будут расти выплаты

В госбюджет Украины на 2024 год заложили повышение прожиточного минимума. Соответственно, с 1 января выросли показатели для пенсий:

минимальная увеличилась до 2361 грн;

максимальная – до 23 610 грн.

Ожидается, что средняя пенсия в Украине будет составлять до 6 000 грн (по состоянию на конец 2023-го речь шла о 5 311 грн).

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн.

Индексация выплат будет происходить в три этапа:

в январе пенсии повышают тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле перечислят выплаты тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины старше 35 лет стажа и женщины со стажем 30 лет);

в марте выплаты возрастут для всех, чьи пенсии подпадают под план индексации.

В то же время запланированы следующие надбавки к пенсии по возрасту:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно – 456 грн.;

от 80 лет – 570 грн.

При этом надбавки не предусмотрены для пенсионеров, получающих выплаты в размере более 10 340,35 грн.

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