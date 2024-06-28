Минсоцполитики запускает проект "тайный покупатель" в Пенсионном фонде Украины

В целях повышения удобства, эффективности и клиентоориентированности работы отделений Пенсионного фонда Украины, Минсоцполитики и ПФУ запускают проект "тайный покупатель" в отделениях Фонда по стране.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство социальной политики активно работает над упрощением, цифровизацией и повышением качества предоставления услуг гражданам в разветвленной сети учреждений социальной сферы. Одним из ключевых "окон" для взаимодействия украинцев и государства является отделение Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении министерства.

Там отмечают, что этот проект позволит выявить системные недостатки, существующие в обслуживании граждан в отделениях ПФУ, и благодаря этому – пересмотреть, оптимизировать и усовершенствовать процедуры работы Фонда.

Конечная цель проекта - обеспечение граждан, которые обращаются в отделения ПФУ, удобным и комфортным сервисом получения соответствующих услуг, а также как можно более высоким уровнем клиентского сервиса.

Как будет проходить реализация проекта

Чтобы обеспечить комплексный сбор данных, мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20 областях страны и Киеве. Также будет проведен опрос получателей услуг ПФУ. В частности, планируется проанкетировать до 300 человек в 20 регионах относительно различных аспектов работы Фонда. Кроме назначения пенсий и предоставления субсидий, опрос будет касаться процедуры подтверждения личности, использования онлайн-сервисов, доступа к государственным социальным выплатам и т.д.

Все полученные выводы будут консолидированы и проанализированы. Они помогут оценить уровень доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами и сформулировать практические рекомендации по улучшению работы сервисных центров.

Партнерами проекта, которые согласились взять на себя его реализацию при всесторонней поддержке Минсоцполитики, выступили УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев и БФ "Право на защиту".

Напомним, недавно стало известно, что Минсоцполитики внедряет портал, который будет иметь официальное название "Социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики" и является составной частью Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Как отметил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, внедрение Социального портала Минсоцполитики – важный шаг к эффективной цифровизации социальных услуг.

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