В Украине появится Социальный портал Минсоцполитики: какие услуги будут доступны

Минсоцполитики внедряет портал, который будет иметь официальное название "Социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики" и является частью Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

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Соответствующее решение было принято сегодня, 13 июня, во время заседания Правительства, передает прессслужба Минсоцполитики.

По словам заместителя министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константина Кошеленко, внедрение Социального портала Минсоцполитики – важный шаг к эффективной цифровизации социальных услуг.

Он отмечает, что огромные очереди и кипы бумаг уйдут в прошлое, а дистанционное обращение в скором времени станет повседневностью.

"Однако преимущества почувствуют не только граждане, но и сами специалисты. Например, благодаря автоматизации процессов сэкономленное время они смогут посвятить человеку или семье, нуждающейся в социальной поддержке", - отметил Кошеленко.

Что будет находиться на портале

На Социальном портале Минсоцполитики можно будет найти всю необходимую информацию о социальных услугах, подать онлайн заявление или обращение, чтобы их получить, или же оставить сообщение о человеке или семье, нуждающейся в социальной поддержке.

Кроме того, не нужно будет долго ожидать решения уполномоченных органов, ведь такие запросы будут рассматриваться на местах оперативно – ЕИССС автоматически будет подтягивать необходимую информацию.

Важно и то, что у граждан будет возможность отслеживать статус своих обращений в личном кабинете.

"Итак, в перспективе, чтобы получить социальные услуги, достаточно будет перейти на Социальный портал Минсоцполитики, авторизироваться в личном кабинете, выбрать одну или несколько социальных услуг и заполнить соответствующее заявление", - отмечают в министерстве.

В настоящее время продолжаются приемные испытания, а об официальном запуске сообщат отдельно.

Фото: ua.depositphotos.com