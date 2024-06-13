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В Україні з'явиться Соціальний портал Мінсоцполітики: які послуги будуть доступні
Мінсоцполітики впроваджує портал, який матиме офіційну назву "Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики" та є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 13 червня, під час засідання Уряду, передає пресслужба Мінсоцполітики.
За словами заступника міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтина Кошеленко, впровадження Соціального порталу Мінсоцполітики – важливий крок до ефективної цифровізації соціальних послуг.
Він зазначає, що величезні черги і стоси паперів відійдуть у минуле, а дистанційне звернення незабаром стане повсякденністю.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Однак переваги відчують не лише громадяни, а й самі фахівці. Наприклад, завдяки автоматизації процесів зекономлений час вони зможуть присвятити людині або сім'ї, яка потребує соціальної підтримки", – зазначив Кошеленко.
Що знаходитиметься на порталі
На Соціальному порталі Мінсоцполітики можна буде знайти всю необхідну інформацію про соціальні послуги, подати онлайн заяву або звернення, щоб їх отримати, або ж залишити повідомлення про людину або сім'ю, яка потребує соціальної підтримки.
Крім того, не треба буде тривалий час очікувати на рішення уповноважених органів, адже такі запити розглядатимуть на місцях оперативно – ЄІССС автоматично підтягуватиме необхідну інформацію.
Важливо й те, що громадяни матимуть можливість відстежувати статус своїх звернень в особистому кабінеті.
"Тож у перспективі, щоб отримати соціальні послуги, достатньо перейти на Соціальний портал Мінсоцполітики, авторизуватися в особистому кабінеті, обрати одну або декілька соціальних послуг та заповнити відповідну заяву", - зазначають в міністерстві.
Наразі тривають приймальні випробування, а про офіційний запуск повідомлять окремо.
Фото: ua.depositphotos.com