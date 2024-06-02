Мінсоцполітики пропонує позбутися терміну "дитячий будинок сімейного типу": що буде замість нього

Міністерство соціальної політики України пропонує позбутися терміну "дитячий будинок сімейного типу" ("ДБСТ"). Відповідні зміни у законодавстві Уряд виніс на розгляд Верховної Ради.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

У Мінсоцполітики зазначають, що діти, які зростають у родинному теплі, не повинні почуватись "у дитбудинку".

Там пропонують назвати ДБСТ прийомною сім’єю, оскільки фактично він нею і є, різниця тільки в більшій кількості дітей на вихованні.

"Якось одна дитина розповідала мені, як їй було страшно, коли її забирали з інтернату до ДБСТ. Вона була впевнена, що потрапляє до чергового закладу, де їй знову доведеться пристосовуватися до життя. Думаю, ця дитина не єдина, кому довелося пройти через цей стрес. До того ж, кожен четвертий опитаний українець вважає ДБСТ державним закладом, а до дітей, які виховуються в інтернатах, існує упереджене ставлення. Нам потрібно позбутися цих стереотипів та перестати травмувати дітей", — сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

У міністерстві підкреслюють, що зміна назви не впливає на права, передбачені для ДБСТ. Усі дитячі будинки сімейного типу, які є зараз, зберігаються. Так само зберігаються умови і строки їхніх договорів.

"У вже створених ДБСТ кількість вихованців НЕ зменшується. Зараз у ДБСТ (тобто у великій прийомній сім’ї) може зростати від п’яти вихованців і загалом не більше десяти разом з рідними", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, у Мінсоцполітики пояснили, що після ухвалення змін максимальна кількість дітей у прийомній родині сягатиме восьми, з них прийомних дітей може бути максимум шість. Більше шести прийомних (відповідно, більше восьми разом з біологічними) теж може бути — якщо в сім’ю братимуть рідних братів і сестер, яких не можна розлучати.

Батьки, які виховують від трьох прийомних дітей, матимуть право отримати в користування будинок або квартиру. Ця можливість є у ДБСТ і зараз.

"Закликаємо народних депутатів підтримати запропоновані Міністерством соціальної політики законопроєкти. Дітям потрібне дитинство без стресу, без стигматизування, в турботливій родині", - заявили в Мінсоцполітики.

Також у відомстві нагадали, що зараз в Україні близько 1 300 ДБСТ, у яких виховуються близько 9 000 дітей.

Додамо, що в Україні почала зростати кількість усиновлень. Лише за вісім місяців 2023 року кількість дітей, які отримали нові родини, зросла на 14% до аналогічного періоду торік. Перше місце за кількістю всиновлених дітей посіла Житомирська область, яка змінила беззаперечного лідера трьох останніх років — Одещину.

Фото: ua.depositphotos.com