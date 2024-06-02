Минсоцполитики предлагает избавиться от термина "детский дом семейного типа": что будет вместо него

Министерство социальной политики Украины предлагает избавиться от термина "детский дом семейного типа" ("ДДСТ"). Соответствующие изменения в законодательстве правительство вынесло на рассмотрение Верховной Рады.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минсоцполитики отмечают, что дети, которые растут в семейном тепле, не должны чувствовать себя "в детдоме".

Там предлагают назвать ДДСТ приемной семьей, поскольку фактически она ею и есть, разница только в большем количестве детей на воспитании.

"Однажды один ребенок рассказывал мне, как ему было страшно, когда его забирали из интерната в ДДСТ. Он был уверен, что попадает в очередное заведение, где ему снова придется приспосабливаться к жизни. Думаю, этот ребенок не единственный, кому пришлось пройти через этот стресс. К тому же, каждый четвертый опрошенный украинец считает ДДСТ государственным учреждением, а к детям, которые воспитываются в интернатах, существует предвзятое отношение. Нам необходимо избавиться от этих стереотипов и перестать травмировать детей", - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

В министерстве подчеркивают, что изменение названия не влияет на права, предусмотренные для ДДСТ. Все детские дома семейного типа, которые есть сейчас, останутся. Также сохраняются условия и сроки их договоров.

"В уже созданных ДДСТ количество воспитанников не уменьшится. Сейчас в ДДСТ (то есть в большой приемной семье) может расти от пяти воспитанников и в общей сложности не более десяти вместе с родными", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Минсоцполитики пояснили, что после принятия изменений максимальное количество детей в приемной семье составит восемь, из них приемных детей может быть максимум шесть. Более шести приемных (соответственно, более восьми вместе с биологическими) тоже может быть — если в семью будут брать родных братьев и сестер, которых нельзя разлучать.

Родители, воспитывающие от трех приемных детей, будут иметь право получить в пользование дом или квартиру. Эта возможность есть у ДБСТ и сейчас.

"Призываем народных депутатов поддержать предложенные Министерством социальной политики законопроекты. Детям нужно детство без стресса, без стигматизации, в заботливой семье", - заявили в Минсоцполитики.

Также в ведомстве напомнили, что сейчас в Украине около 1300 ДДСТ, в которых воспитываются около 9000 детей.

Добавим, что в Украине начало расти количество усыновлений. Только за восемь месяцев 2023 года количество детей, получивших новые семьи, выросло на 14% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Первое место по количеству усыновленных детей заняла Житомирская область, сменившая безоговорочного лидера трех последних лет — Одесскую.

Фото: ua.depositphotos.com