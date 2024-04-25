Верховная Рада приняла важный закон о пенсиях украинцев, работавших за границей

Сегодня, 25 апреля, Верховная Рада приняла в целом закон о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Изменения касаются более двух миллионов пенсионеров: будущих и действующих.

За принятие в целом законопроекта №9453 проголосовали 303 депутата.

Какие проблемы решает закон

Как сообщают в Минсоцполитики, законопроект решает сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий, возникших у наших граждан из-за начала полномасштабной российской агрессии.

Ведь после широкомасштабного вторжения РФ Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором. Контакты и документооборот между государственными учреждениями, в том числе. Поэтому обмен документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка – невозможен.

Как следствие, украинцы, переехавшие в Украину с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не могли выполнить требование действующего на сегодняшний день требования закона – подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов РФ, и соответственно, получить назначение пенсии в Украине.

Кроме того, РФ и Украина вышли из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. В связи с этим украинцы, часть своей профессиональной жизни работавшие в РФ, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, потеряли возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине.

"Это, в свою очередь, приводило к уменьшению их пенсионных прав, и соответственно размеров пенсии (или вообще лишало право на назначение пенсии)", - объясняют в Минсоцполитики.

Что меняется

Принятый сегодня законопроект №9453 решает ряд существенных проблем в сфере пенсионного обеспечения.

Во-первых, упрощается механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Упразднено требование получения информации от Пенсионного фонда РФ.

"Отныне человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором отметить, что он не получает пенсию в Крыму и желает его получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если он есть на руках). подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется", - отмечают в Минсоцполитики.

Во-вторых, для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

"То есть человек, по возвращении из-за границы, например, из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, что подтверждает работу за пределами Украины", - подчеркивают в Минсоцполитики.

Там обращают внимание, что для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (т.н. пропорциональный принцип начисления пенсии). То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов – тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за границей.

В-третьих, в страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет относиться работа на страну-агрессора после 2014 года.

"Закон предусматривает НЕ относиться к страховому стажу с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти", - объясняют в Минсоцполитике.

Также документом дополнительно предлагается:

Расширить перечень оснований для прекращения выплаты пенсии, таких как временное пребывание за границей по заявлению пенсионера или объявление лица безвестно отсутствующим или умершим.

Осуществлять ежегодную идентификацию временно проживающих за пределами Украины пенсионеров для продолжения выплаты им пенсий.

Этим документом некоторые нардепы хотели провести увеличение пенсий работникам Государственного бюро расследований. Однако эти поправки не были поддержаны, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, на пленарном заседании 25 апреля Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект №9212 о накопительном пенсионном обеспечении. "За" проект закона проголосовали только 214 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

Пенсии 2024: как будут расти выплаты?

В госбюджет Украины на 2024 год заложили повышение прожиточного минимума. Соответственно, с 1 января выросли показатели для пенсий :

минимальная увеличилась до 2361 грн;

максимальная – до 23 610 грн.

Ожидается, что средняя пенсия в Украине будет составлять до 6 000 грн (по состоянию на конец 2023-го речь шла о 5 311 грн).

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн.

Индексация выплат будет происходить в три этапа:

в январе пенсии повышают тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле перечислят выплаты тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, имеющие 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет);

в марте выплаты возрастут для всех, чьи пенсии подпадают под план индексации.

В то же время, запланированы следующие надбавки к пенсии по возрасту:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно – 456 грн.;

от 80 лет – 570 грн.

При этом надбавки не предусмотрены для пенсионеров, получающих выплаты в размере более 10 340,35 грн.

Больше о процедуре индексации и какими будут новые пенсии читайте в статье Delo.ua "Все об индексации пенсий с 1 марта 2024 года: кому и на сколько повысят, а кто останется без доплат".