Мінсоцполітики запускає проєкт "таємний покупець" у Пенсійному фонді України

З метою підвищення зручності, ефективності та клієнтоорієнтованості роботи відділень Пенсійного фонду України, Мінсоцполітики та ПФУ запускають проєкт "таємний покупець" у відділеннях Фонду по країні.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Міністерство соціальної політики активно працює над спрощенням, цифровізацією та підвищенням якості надання послуг громадянам у розгалуженій мережі закладів соціальної сфери. Одним з ключових "вікон" для взаємодії українців та держави є відділення Пенсійного фонду України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Там зазначають, що цей проєкт дозволить виявити системні недоліки, що існують в обслуговуванні громадян у відділеннях ПФУ, та, завдяки цьому, – переглянути, оптимізувати і вдосконалити процедури роботи Фонду.

Кінцевою метою проєкту є забезпечення громадян, які звертаються до відділень ПФУ, зручним та комфортним сервісом отримання відповідних послуг, а також якомога вищим рівнем клієнтського сервісу.

Як відбуватиметься реалізація проєкту

Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20-ти областях країни та м.Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20-ти регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду. Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та ін.

Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, «клієнтоорієнтованості» органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.

Партнерами проєкту, які погодились взяти на себе його реалізацію за всебічної підтримки Мінсоцполітики, виступили УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців та БФ "Право на захист".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Мінсоцполітики впроваджує портал, який матиме офіційну назву "Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики" та є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Як зазначив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, впровадження Соціального порталу Мінсоцполітики – важливий крок до ефективної цифровізації соціальних послуг.

Фото: ua.depositphotos.com