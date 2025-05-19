Гетманцев пропонує переглянути показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму: де взяти гроші

Через високий рівень інфляції та погіршення умов життя соціально вразливих верств населення у бюджетах на 2026-2028 роки необхідно переглянути показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, Міністерство фінансів працює над підготовкою проєкту бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

Це документ, який забезпечує рамку для середньострокового бюджетного планування, і на основі якого згодом Мінфін готуватиме проєкт бюджету на 2026 рік.

Гетманцев розповів, що відповідно до плану-графіку бюджетного процесу, до 15 травня Мінфін мав би подати до Кабміну проект бюджетної декларації на 2026-2028 рр., а уряд має її схвалити до 1 червня. Далі документ до 15 липня має розглянути Верховна Рада.

Показники мінімальних соціальних стандартів

За словами Гетманцева, наразі відомі основні параметри бюджетної декларації, які випливають із листа Мінфіну. У ньому наступні показники мінімальних соціальних стандартів:

Мінімальна зарплата:

з 1 січня 2026 року – 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року – 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року – 10 059 грн.

Прожитковий мінімум (загальний розмір):

з 1 січня 2026 року – 3 171 грн;

з 1 січня 2027 року – 3 358 грн;

з 1 січня 2028 року – 3 536 грн.

Отже, передбачається індексація соціальних стандартів на 2026-2028 роки відповідно до показників прогнозної інфляції на цей період.

Гетманцев нагадав, що показники мінімальних соціальних стандартів були заморожені у цьому році, і не враховують прогнозовану інфляцію, яка цього року складе близько 9-10% (прогноз уряду 9,5%, НБУ – 8,7%).

"Така заморозка призводить до погіршення реального рівня життя соціально вразливих категорій громадян, які отримують мінімальну зарплату і соціальні виплати з бюджету. Переважна частина доходів таких громадян витрачається на товари першої необхідності, комунальні платежі, продовольство – більшість цих позицій виробляється Україні, підтримує українського виробника", - наголосив нардеп.

Він також звернув увагу, що за покращення безпекової ситуації уряд прогнозує прискорення економічного зростання на наступні три роки до 5,1%. Гетманцев переконаний, що за такого макроекономічного сценарію буде справедливим закласти більший перерозподіл ВВП на соціальні цілі, насамперед на індексацію соціальних стандартів.

Де взяти кошти

На думку Гетманцева, ресурсом на справедливу індексацію соціальних стандартів є ревізія неефективних бюджетних видатків і детінізація та розширення легальної податкової бази, додаткові доходи від яких можуть вже цього року принести бюджету понад 5 млрд дол.

Він пропонує при індексації соціальних стандартів на 2026 рік врахувати цьогорічну інфляцію (тобто +10%). Також у ході бюджетного процесу Гетманцев розраховує на дискусію у парламенті щодо реформи прожиткового мінімуму і можливості його індексації відповідно до фактичного рівня, тож висловив готовність до співпраці із економічним та фінансовим блоками уряду.

Мінімальна зарплата, пенсії та прожитковий мінімум

У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін (8000 грн), як і прожитковий мінімум (2920 грн).

1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу.

Також з 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Загалом індексація охопить понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищаться на 11,5%. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились. Крім того, деякі категорії громадян не відчують підвищення виплат через правову колізію. Чому так відбувається, розбиралось Delo.ua.