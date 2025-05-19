Гетманцев предлагает пересмотреть показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума: где взять деньги

Из-за высокого уровня инфляции и ухудшения условий жизни социально уязвимых слоев населения в бюджетах на 2026-2028 годы необходимо пересмотреть показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву .

По его словам, Министерство финансов работает над подготовкой проекта бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Это документ, обеспечивающий рамку для среднесрочного бюджетного планирования и на основе которого впоследствии Минфин будет готовить проект бюджета на 2026 год.

Гетманцев рассказал, что согласно плану-графику бюджетного процесса, до 15 мая Минфин должен подать в Кабмин проект бюджетной декларации на 2026-2028 гг., а правительство должно ее одобрить до 1 июня. Далее документ до 15 июля должен рассмотреть Верховная Рада.

Показатели минимальных социальных стандартов

По словам Гетманцева, сейчас известны основные параметры бюджетной декларации, вытекающие из письма Минфина. В нем следующие показатели минимальных социальных стандартов:

Минимальная зарплата:

с 1 января 2026 года – 8688 грн;

с 1 января 2027 года – 9374 грн;

с 1 января 2028 – 10 059 грн.

Прожиточный минимум (общий размер):

с 1 января 2026 года – 3 171 грн;

с 1 января 2027 года – 3358 грн;

с 1 января 2028 года – 3536 грн.

Следовательно, предполагается индексация социальных стандартов на 2026-2028 годы в соответствии с показателями прогнозной инфляции на этот период.

Гетманцев напомнил, что показатели минимальных социальных стандартов были заморожены в этом году и не учитывают прогнозируемую инфляцию, которая в этом году составит около 9-10% (прогноз правительства 9,5%, НБУ – 8,7%).

"Такая заморозка приводит к ухудшению реального уровня жизни социально уязвимых категорий граждан, получающих минимальную зарплату и социальные выплаты из бюджета. Подавляющая часть доходов таких граждан тратится на товары первой необходимости, коммунальные платежи, продовольствие – большинство этих позиций производится Украине, поддерживает украинского производителя", — подчеркнул нардеп.

Он также обратил внимание, что при улучшении ситуации безопасности правительство прогнозирует ускорение экономического роста на следующие три года до 5,1% Гетманцев убежден , что при таком макроэкономическом сценарии будет справедливым заложить большее перераспределение ВВП на социальные цели, прежде всего на индексацию социальных стандартов.

Где взять деньги

По мнению Гетманцева, ресурсом на справедливую индексацию социальных стандартов есть ревизия неэффективных бюджетных расходов и детенизация и расширение легальной налоговой базы, дополнительные доходы от которых могут уже в этом году принести бюджету более 5 млрд дол.

Он предлагает при индексации социальных стандартов на 2026 год учесть инфляцию в этом году (т.е. +10%). Также в ходе бюджетного процесса Гетманцев рассчитывает на дискуссию в парламенте о реформе прожиточного минимума и возможности его индексации в соответствии с фактическим уровнем, поэтому выразил готовность к сотрудничеству с экономическим и финансовым блоками правительства.

Минимальная зарплата, пенсии и прожиточный минимум

В 2025 году минимальная зарплата останется без изменений (8000 грн.), как и прожиточный минимум (2920 грн.).

1 апреля произошел автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – с учетом их обновленного страхового стажа.

Также с 1 марта в Украине прошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.

В целом индексация охватит более 10 млн граждан, для большинства из них пенсии повысятся на 11,5%. Впрочем, инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились. Delo.ua.