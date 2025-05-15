Совет ограничил пенсии осужденным за госпредательство, шпионаж и коллаборационизм

Верховная Рада Украины 15 мая приняла во втором чтении законопроект №10355, предусматривающий лишение права на повышенные пенсии лиц, осужденных за преступления против национальной и общественной безопасности. Их пенсии снизят до прожиточного минимума лиц, потерявших трудоспособность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка" одобрили 244 народных избранника.

В пояснительной записке к документу говорится, что под действие закона подлежат осужденные к ограничению или лишению свободы за следующие категории преступлений :

преступления против основ национальной безопасности — захват государственной власти , сепаратизм, его финансирование, государственная измена, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, покушение на государственных деятелей, диверсия, шпионаж, препятствование законной деятельности Вооруженных сил ;



— , сепаратизм, его финансирование, государственная измена, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, покушение на государственных деятелей, диверсия, шпионаж, препятствование законной деятельности Вооруженных ; из лочины против общественной безопасности терроризм, создание террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

терроризм, создание террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; преступления против мира, безопасности человечества, международного правопорядка – агрессивная война, военные преступления, экоцид, геноцид, преступления против человечности, наемность.

Согласно новым нормам, пенсии осужденных за такие преступления не будут превышать прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность - 2361 грн. Правда, такое ограничение будет действовать только на время отбывания наказания.

Напомним, с таном на 1 мая 2025 года в систему пенсионного страхования поступило 23,9 млн гривен добровольных взносов. За январь-апрель заключено 2558 договоров.