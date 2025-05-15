Рада обмежила пенсії засудженим за держзраду, шпигунство та колабораціонізм

Верховна Рада України 15 травня прийняла в другому читанні законопроєкт №10355, який передбачає позбавлення права на підвищені пенсій осіб, які засуджені за злочини проти національної та громадської безпеки. Їх пенсії знизять до прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку" схвалили 244 народних обранців.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що під дію закону підлягають засуджені до обмеження або позбавлення волі за такі категорії злочинів:

злочини проти основ національної безпеки — захоплення державної влади , сепаратизм, його фінансування, державна зрада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, замах на державних діячів, диверсія, шпигунство, перешкоджання законній діяльності Збройних с ил України;



— , сепаратизм, його фінансування, державна зрада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, замах на державних діячів, диверсія, шпигунство, перешкоджання законній діяльності Збройних ил України; з лочини проти громадської безпеки — тероризм, створення терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

— тероризм, створення терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; злочини проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку — агресивна війна, воєнні злочини, екоцид, геноцид, злочини проти людяності, найманство.

Згідно з новими нормами, пенсії засуджених за такі злочини не перевищуватимуть прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн. Щоправда таке обмеження буде діяти лише на час відбування покарання.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2025 року до системи пенсійного страхування надійшло 23,9 млн гривень добровільних внесків. За січень-квітень укладено 2558 договорів.