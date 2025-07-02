Кабмін означив, у кого позичатиме гроші в наступні три роки

Розміщення державних цінних паперів на внутрішньому ринку в необхідному для забезпечення рефінансування державного внутрішнього боргу обсязі в поєднанні із своєчасним зовнішнім фінансуванням на пільгових умовах дасть змогу забезпечити фінансування державного бюджету у 2027 та 2028 роках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на текст Бюджетної декларації на 2026—2028 роки, оприлюдненої Кабінетом міністрів.

Скільки позичатиме Україна

Згідно тексту декларації, у середньостроковій перспективі передбачено поступове зменшення зовнішньої фінансової підтримки України і відповідно дефіциту державного бюджету. Так, дефіцит державного бюджету прогнозується на рівні 9,9 відсотка валового внутрішнього продукту в 2026 році, 5,2 відсотка валового внутрішнього продукту в 2027 році та 3,8 відсотка валового внутрішнього продукту в 2028 році.

Фінансування державного бюджету за рахунок державних запозичень планується з урахуванням надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів і ємності та доступної ліквідності внутрішнього ринку капіталу.

У 2026 році передбачається часткове фінансування державного бюджету за рахунок надходження державних запозичень у 2025 році понад обсяги, визначені законом про Державний бюджет України на 2025 рік, що дасть змогу зменшити навантаження на внутрішній ринок державних цінних паперів.

В 2026 – 2028 роках фінансування державного бюджету України відбуватиметься переважно за рахунок боргових операцій. В 2026 році прогнозна сума боргових запозичень складе 1,03 трлн грн. Але вже наступного року планується значно зменшити суму запозичень – до близько 618 млн грн. В 2028 році планують позичати 510 млрд грн.

У кого позичатиме Україна

Позичати гроші держава планує як за рахунок внутрішніх резервів – облігацій внутрішньої державної позики, так і у зовнішніх партнерів.

Серед зовнішніх партнерів - Європейський Союз (макрофінансова допомога), Міжнародний валютний фонд (в рамках програми Stand-by/EFF), Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи, Двосторонні кредити, зокрема забезпечені доходами від заморожених активів РФ.

Нагадаємо, станом на 31 травня 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України сягнув 7,515 трильйона гривень, що еквівалентно 180,97 мільярда доларів США.

За даними Депозитарію Національного банку України, у січні–червні 2025 року Міністерство фінансів залучило на внутрішньому ринку майже 240 млрд грн (в еквіваленті) через розміщення та обмін облігацій внутрішньої державної позики.

Кабінет міністрів України 27 червня ухвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки — ключовий документ, який визначає основні параметри бюджетної політики на середньострокову перспективу. Його мета — забезпечити передбачуваність державних фінансів, зберігаючи водночас гнучкість до змін безпекової ситуації та відповідність стратегічним пріоритетам держави, включно з євроінтеграційним курсом. Декларацію підготовлено у співпраці з головними розпорядниками бюджетних коштів та після консультацій із Міжнародним валютним фондом.

Особливістю нової декларації стало включення двох сценаріїв розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Один з них передбачає покращення безпекової ситуації й базується на макропрогнозі економічного і соціального розвитку, підготовленому Міністерством економіки.

Інший — враховує можливість продовження повномасштабної агресії з боку Російської Федерації.

У випадку другого сценарію передбачається, що витрати на сектор безпеки і оборони залишатимуться на рівні не нижчому за поточний — з урахуванням змін до бюджету 2025 року. Остаточне рішення про вибір одного з варіантів буде ухвалено під час складання проєкту Державного бюджету України на 2026 рік.