У травні держборг України перевищив 7,5 трлн грн – Мінфін

Станом на 31 травня 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України сягнув 7,515 трильйона гривень, що еквівалентно 180,97 мільярда доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Із цієї суми більшу частину — 5,585 трильйона гривень, або 134,48 мільярда доларів — становив зовнішній борг. Внутрішній борг склав 1,930 трильйона гривень, або 46,48 мільярда доларів.

Державний борг без урахування гарантій за іншими зобов’язаннями становив 7,239 трильйона гривень, або 174,32 мільярда доларів. З них 5,388 трильйона гривень — це зовнішній борг (129,73 мільярда доларів), а 1,852 трильйона гривень — внутрішній (44,59 мільярда доларів).

Гарантований державою борг становив 276,04 мільярда гривень, що відповідає 6,65 мільярда доларів США. З них 197,29 мільярда гривень — це зовнішні гарантії (4,75 мільярда доларів), ще 78,75 мільярда — внутрішні (1,90 мільярда доларів).

Упродовж травня сукупний державний і гарантований борг України зріс на 34,88 мільярда гривень у національній валюті та на 1 мільярд у доларовому еквіваленті. Зростання боргу пояснюється як валютними коливаннями, так і потребою у фінансуванні видатків бюджету в умовах війни.

Додамо, станом на 30 квітня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 480,3 млрд грн, або 180 млрд доларів США в еквіваленті.