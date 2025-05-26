Державний борг України у квітні зріс на 5% і сягнув 180 млрд доларів: головні причини зростання

Станом на 30 квітня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 480,3 млрд грн, або 180 млрд доларів США в еквіваленті.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева.

За місяць обсяг боргу зріс на 5% у гривневому вимірі (+357,1 млрд грн) та на 4,8% у валютному (+8,2 млрд дол.).

За чотири місяці з початку року борг України збільшився на 7,3% у гривневому еквіваленті та на 8,4% у валютному. Майже все зростання у доларовому вимірі пов’язане із зобов’язаннями перед Європейським Союзом — 13,1 млрд доларів.

Головними чинниками такого зростання стали:

зміцнення курсу євро до долара на понад 10% із початку року, що призвело до переоцінки вартості боргу, номінованого у євро;

до долара на понад 10% із початку року, що призвело до переоцінки вартості боргу, номінованого у євро; отримання коштів у межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), зокрема через механізм ULCM (механізм кредитного співробітництва з ЄС). Це умовні боргові зобов’язання, які обслуговуються за рахунок прибутків від заморожених російських активів, а не з державного бюджету;

(Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), зокрема через механізм ULCM (механізм кредитного співробітництва з ЄС). Це умовні боргові зобов’язання, які обслуговуються за рахунок прибутків від заморожених російських активів, а не з державного бюджету; залучення макрофінансової допомоги від ЄС на суму 3,3 млрд дол. у межах інструменту Ukraine Facility — пільгової позики, відсотки за якою сплачує сам Європейський Союз.

Водночас через зниження активності на ринку внутрішніх запозичень державний прямий борг у гривні скоротився на 1,8% за чотири місяці (на 33,4 млрд грн).

Структура державного боргу на кінець квітня 2025 року:

74,5% — зовнішній борг;

25,5% — внутрішній борг;

76,4% — борг у валюті (включаючи валютні ОВДП);

23,6% — борг у гривні;

67,7% — борг із фіксованою ставкою;

32,3% — борг зі змінною ставкою.

За словами Гетманцева, лише в межах механізму ULCM Україна вже отримала близько 7 млрд доларів від ЄС та Канади. Він також закликав Міністерство фінансів оновити структуру статистичної звітності щодо боргу, виділивши умовну частину зобов’язань за ініціативою G7 ERA. Це, на його думку, дозволить більш точно оцінювати рівень боргового навантаження.

Додамо, що протягом 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 1,46 трильйона гривень, досягнувши станом на 31 грудня суми в 6,98 трильйона гривень, або 166,06 мільярда доларів США.