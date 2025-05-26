Государственный долг Украины в апреле вырос на 5% и достиг 180 млрд долларов: главные причины роста

По состоянию на 30 апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7480,3 млрд грн, или 180 млрд долларов США в эквиваленте.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского комитета по финансам Даниила Гетманцева.

За месяц объем долга вырос на 5% в гривневом исчислении (+357,1 млрд грн) и на 4,8% в валютном (+8,2 млрд долл.).

За четыре месяца с начала года долг Украины увеличился на 7,3% по гривневому эквиваленту и на 8,4% по валютному. Почти весь рост в долларовом исчислении связан с обязательствами перед Европейским Союзом — 13,1 млрд долларов.

Главными факторами такого роста стали:

укрепление курса евро к доллару более чем на 10% с начала года, что привело к переоценке стоимости долга, номинированного в евро;

к доллару более чем на 10% с начала года, что привело к переоценке стоимости долга, номинированного в евро; получение средств в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), в частности через механизм ULCM (механизм кредитного сотрудничества с ЕС). Это условные долговые обязательства, обслуживаемые за счет доходов от замороженных российских активов, а не из государственного бюджета;

(Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), в частности через механизм ULCM (механизм кредитного сотрудничества с ЕС). Это условные долговые обязательства, обслуживаемые за счет доходов от замороженных российских активов, а не из государственного бюджета; привлечение макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 3,3 млрд. дол. в рамках инструмента Ukraine Facility — льготного займа, проценты по которому платит сам Европейский Союз.

В то же время из-за снижения активности на рынке внутренних заимствований государственный прямой долг в гривне сократился на 1,8% за четыре месяца (на 33,4 млрд грн).

Структура государственного долга на конец апреля 2025:

74,5% — внешний долг;

25,5% — внутренний долг;

76,4% — долг в валюте (включая валютные ОВГЗ);

23,6% — долг в гривне;

67,7% — долг с фиксированной ставкой;

32,3% — долг с переменной ставкой.

По словам Гетманцева, только в рамках механизма ULCM Украина уже получила около 7 млрд. долларов от ЕС и Канады. Он также призвал Министерство финансов обновить структуру статистической отчетности по долгу, выделив условную часть обязательств по инициативе G7 ERA. Это, по его мнению, позволит более точно оценивать уровень долговой нагрузки.

Добавим, что в течение 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1,46 триллиона гривен, достигнув на 31 декабря суммы в 6,98 триллиона гривен, или 166,06 миллиарда долларов США.