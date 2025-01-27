Государственный долг Украины в 2024 году вырос на 1,46 триллиона гривен

В течение 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1,46 триллиона гривен, достигнув на 31 декабря суммы в 6,98 триллиона гривен, или 166,06 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 20,74 миллиарда долларов. Рост явился результатом экономических вызовов и финансирования текущих потребностей государства.

Структура долга

Государственный долг составил 6,69 триллиона гривен (159,20 миллиарда долларов США), что составляет 95,87% от общей суммы. Внешний долг – 4,83 триллиона гривен (114,88 миллиарда долларов США). Внутренний долг – 1,86 триллиона гривен (44,32 миллиарда долларов США).

Гарантированный государством долг составил 288,51 миллиарда гривен (6,86 миллиарда долларов США). Внешний гарантированный долг – 219,15 миллиарда гривен (5,21 миллиарда долларов США). Внутренний гарантированный долг – 69,36 миллиарда гривен (1,65 миллиарда долларов США).

Экономическая ситуация, вызовы войны и значительное внешнее финансирование привели к увеличению государственного долга. Несмотря на это долговые обязательства остаются под контролем, а их объем определяется в соответствии с курсом Национального банка Украины.

Добавим, что в течение октября 2024 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,35 млрд грн и уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,32 млрд дол.