Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

43,80

+0,12

Наличный курс:

USD

41,86

41,78

EUR

44,30

44,15

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Финансы
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государственный долг в октябре вырос на 4,35 млрд гривен

Почему увеличился государственный долг в октябре?
Госдолг увеличился в гривневом эквиваленте

По данным Министерства финансов, в течение октября 2024 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,35 млрд грн и уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,32 млрд дол.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Так, на 31 октября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6,41 трлн грн, или 155,37 млрд долл., а именно:

·          государственный и гарантированный государством внешний долг – 4,58 трлн грн (71,48% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 111,06 млрд долл.;

·          государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,83 трлн грн (28,52%), или 44,31 млрд долл.

Почему увеличился государственный долг?

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отмечает, что величина государственного долга в октябре практически не изменилась, но в гривне долг вырос на 0,07% (+4,35 млрд грн)

Так, увеличение госдолга из-за наращивания размещения ОВГЗ и поступления шестого транша по программе EFF было компенсировано сокращением государственного долга перед ЕС за счет ослабления курса евро как к доллару, так и гривне.

Гетманцев также отмечает, что в ноябре из-за привлечения внешнего официального финансирования темпы роста госдолга должны ускориться.

Ранее сообщалось, что государственный долг в сентябре увеличился. Так, на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6,4 трлн грн, в валютном эквиваленте – 155,6 млрд дол.

Автор:
Ольга Опенько