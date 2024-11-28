Государственный долг в октябре вырос на 4,35 млрд гривен

По данным Министерства финансов, в течение октября 2024 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,35 млрд грн и уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,32 млрд дол.

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Так, на 31 октября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6,41 трлн грн, или 155,37 млрд долл., а именно:

· государственный и гарантированный государством внешний долг – 4,58 трлн грн (71,48% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 111,06 млрд долл.;

· государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,83 трлн грн (28,52%), или 44,31 млрд долл.

Почему увеличился государственный долг?

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отмечает, что величина государственного долга в октябре практически не изменилась, но в гривне долг вырос на 0,07% (+4,35 млрд грн)

Так, увеличение госдолга из-за наращивания размещения ОВГЗ и поступления шестого транша по программе EFF было компенсировано сокращением государственного долга перед ЕС за счет ослабления курса евро как к доллару, так и гривне.

Гетманцев также отмечает, что в ноябре из-за привлечения внешнего официального финансирования темпы роста госдолга должны ускориться.

Ранее сообщалось, что государственный долг в сентябре увеличился. Так, на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6,4 трлн грн, в валютном эквиваленте – 155,6 млрд дол.