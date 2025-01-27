Державний борг України у 2024 році зріс на 1,46 трильйона гривень

Протягом 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 1,46 трильйона гривень, досягнувши станом на 31 грудня суми в 6,98 трильйона гривень, або 166,06 мільярда доларів США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 20,74 мільярда доларів США. Зростання стало результатом економічних викликів та фінансування поточних потреб держави.

Структура боргу

Державний борг склав 6,69 трильйона гривень (159,20 мільярда доларів США), що становить 95,87% загальної суми. Зовнішній борг – 4,83 трильйона гривень (114,88 мільярда доларів США). Внутрішній борг – 1,86 трильйона гривень (44,32 мільярда доларів США).

Гарантований державою борг становив 288,51 мільярда гривень (6,86 мільярда доларів США). Зовнішній гарантований борг – 219,15 мільярда гривень (5,21 мільярда доларів США). Внутрішній гарантований борг – 69,36 мільярда гривень (1,65 мільярда доларів США).

Економічна ситуація, виклики війни та значне зовнішнє фінансування сприяли збільшенню державного боргу. Попри це, боргові зобов’язання залишаються під контролем, а їх обсяг визначається відповідно до курсу Національного банку України.

Додамо, що протягом жовтня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 4,35 млрд грн і зменшилась в доларовому еквіваленті на 0,32 млрд дол.