В октябре в общий фонд госбюджета поступило 181,8 млрд грн: основные источники доходов

гривны
В октябре в госбюджет поступило 181,8 млрд. грн.

В октябре 2025 года (по состоянию на 16.00 31 октября) в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 181,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Налоговая служба обеспечила 75,8 млрд грн, а таможня – 63 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

По итогам октября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75,8 млрд грн, в том числе:

  • 31,7 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 24,1 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собранно 41,1 млрд, возмещено – 17 млрд грн);
  • 10,8 млрд грн – акцизный налог;
  • 4,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий; 3,6 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы составили 63 млрд гривен. Другим важным источником доходов общего фонда госбюджета в октябре стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) – 38 млрд гривен.

В целом в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 251,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 51,8 млрд грн (по состоянию на 30 октября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Напомним, в сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Автор:
Татьяна Ковальчук