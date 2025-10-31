- Категория
В октябре в общий фонд госбюджета поступило 181,8 млрд грн: основные источники доходов
В октябре 2025 года (по состоянию на 16.00 31 октября) в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 181,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Налоговая служба обеспечила 75,8 млрд грн, а таможня – 63 млрд грн.
Министерства финансов Украины
По итогам октября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75,8 млрд грн, в том числе:
- 31,7 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 24,1 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собранно 41,1 млрд, возмещено – 17 млрд грн);
- 10,8 млрд грн – акцизный налог;
- 4,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий; 3,6 млрд грн – рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы составили 63 млрд гривен. Другим важным источником доходов общего фонда госбюджета в октябре стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) – 38 млрд гривен.
В целом в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 251,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 51,8 млрд грн (по состоянию на 30 октября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Напомним, в сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.