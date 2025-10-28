Мінфін через аукціони ОВДП залучив до держбюджету 6,9 млрд грн: які облігації викликали найбільший інтерес

Міністерство фінансів України успішно провело чергові аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши до державного бюджету 6,9 мільярдів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Найбільший інтерес інвесторів припав на облігації строком обігу 3,2 року з дохідністю 17,8%, за якими залучено 2,8 млрд гривень.

Інші випуски ОВДП також користувалися значним попитом. Коротші випуски — на 1,2 року (16,35%) та 1,8 року (17,1%) — забезпечили ще 2 млрд грн та 2,1 млрд грн відповідно.

Загалом у жовтні вдалося залучити 64,7 млрд грн в еквіваленті. З початку 2025 року загальна сума залучень становить 473,1 млрд грн. Від початку повномасштабної війни через ОВДП залучено понад 1,8 трлн грн.

Усі отримані кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ та зміцнення фінансової стійкості держави.

Про ОВДП

ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) — це державні боргові цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів України для залучення коштів до державного бюджету. Купуючи ОВДП, ви позичаєте державі, а вона зобов'язується повернути ваші кошти з певним доходом у визначений термін. Ці папери вважаються одними з найнадійніших в Україні, оскільки держава гарантує їх погашення.

Аукціони ОВДП проводяться щовівторка, а номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів або 1 000 євро.

Нагадаємо, за результатами чергового аукціону облігацій внутрішньої державної позики, що відбувся у вівторок, 21 жовтня, до державного бюджету залучено 14,9 млрд грн.