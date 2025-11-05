Запланована подія 2

В октябре таможня перечислила в бюджет на 24% больше таможенных платежей, чем в прошлом.

В октябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины направила в государственный бюджет 67 млрд грн таможенных платежей, что на 13 млрд грн (24%) превышает показатель октября 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По данным службы, объемы облагаемого налогом импорта товаров выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными источниками поступлений стали:

  • нефтепродукты – 17 млрд грн;
  • автомобили легковые – 5,1 млрд грн;
  • газ природный, газы нефтяные – 2 млрд грн;
  • электрогенераторные установки – 997,5 млн грн;
  • электрические телефоны – 932,5 млн грн;
  • моторные транспортные средства для перевозки грузов – 735,1 млн. грн;
  • части и устройства транспортных средств – 709,5 млн. грн;
  • продукты, содержащие табак, никотин и их заменители – 701,8 млн. грн.;
  • уголь каменный, антрацит – 683,5 млн грн;
  • тракторы, за исключением тракторов товарной позиции 8709 – 657,6 млн. грн;
  • шины и покрышки пневматические резиновые новые – 605,3 млн. грн.

В сентябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 66,7 млрд грн таможенных платежей, что на 14,35 млрд грн больше, чем в сентябре 2024 года. Это обеспечило рост поступлений на 27,4%.

Кроме того, в октябре 2025 года (по состоянию на 16:00 31 октября) в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 181,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Налоговая служба обеспечила 75,8 млрд грн, а таможня – 63 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко