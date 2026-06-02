Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2026 года

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1560-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 249 боевых столкновений.

Противник нанес 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9007 дронов-камикадзе и осуществил 3342 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения, агрессор нанес 6 авиационных ударов с применением 18 КАБ, совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений возле Ветеринарного, Старицы, Прилепки, Лимана, Синельниково, Волчанских Хуторов и Зыбиного.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед вблизи Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении враг 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону недалеко от Копанок, Новомихайловки, Дробышевого, Заречного, Лимана, Озерного и Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал 10 раз, вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Никифоровка.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 10 атак, вблизи Иванополья, Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Николайполья, Кучерова Яра и Нового Шахового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Муравки, Орехового и населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Вербового и Воскресенки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Согласие, Доброполье, Леноконстантиновка Железнодорожное, Волшебное и в сторону Косовцево, Рождянки, Воздвижовки, Цветочного и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили два штурмовых действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько