Цена нефти на 2 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Мировые цены на нефть 2 июня снизились после предыдущего роста, поскольку участники рынка продолжали следить за переговорами между Вашингтоном и Тегераном.

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $94,23 -0,79% WTI $91,31 -0,92% Urals $82,56 -3.82%

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 75 центов, или 0,79%, до $94,23 за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate потеряла 85 центов, или 0,92%, опустившись до $91,31 за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, 2 июня мировые цены на нефть пошли вниз после ощутимого роста накануне. Рынки остаются сосредоточенными на развитии переговоров между США и Ираном, от результатов которых в значительной степени зависят настроения инвесторов.

Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.

Соглашение предусматривает гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив и разминирование его акватории. США планируют постепенно ослабить ограничения относительно Ирана, что может способствовать увеличению экспорта иранской нефти и дальнейшему давлению на мировые цены.