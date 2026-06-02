Ціна нафти на 2 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Світові ціни на нафту 2 червня знизилися після попереднього зростання, оскільки учасники ринку продовжували стежити за перебігом переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 2 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $94,23 -0,79% WTI $91,31 -0,92% Urals $82,56 -3.82%

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 75 центів, або 0,79%, до $94,23 за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate втратила 85 центів, або 0,92%, опустившись до $91,31 за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, 2 червня світові ціни на нафту пішли вниз після відчутного зростання напередодні. Ринки залишаються зосередженими на розвитку переговорів між США та Іраном, від результатів яких значною мірою залежать подальші настрої інвесторів.

Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.

Угода передбачає гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та розмінування її акваторії. Натомість США планують поступово послабити обмеження щодо Ірану, що може сприяти збільшенню експорту іранської нафти та подальшому тиску на світові ціни