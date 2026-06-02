Курс валют на 2 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подорожало на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.06.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,30 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,60 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,10/44,20 Евро 51,55/51,77 Злотый 12,04/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,90/44,50 50,95/51,90 Ощадбанк 43,95/ 44,55 51,25/51,95 12,20/12,60 ПУМБ 44,00/ 44,60 51,30/52,00 12,20/12,60 Укргазбанк 43,95/ 44,60 51,25/51,95 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,08/ 44,49 51,20/51,86

Напомним, в июне 2026 года валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным без резких колебаний. Эксперты не прогнозируют резких изменений курса, хотя гривна и дальше будет находиться под давлением войны, потребностей в импорте и внешних экономических факторов.