- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 2 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подорожало на пять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.06.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,30 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,60 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,10/44,20
|Евро
|51,55/51,77
|Злотый
|12,04/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,90/44,50
|50,95/51,90
|Ощадбанк
|43,95/ 44,55
|51,25/51,95
|12,20/12,60
|ПУМБ
|44,00/ 44,60
|51,30/52,00
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|43,95/ 44,60
|51,25/51,95
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,08/ 44,49
|51,20/51,86
Напомним, в июне 2026 года валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным без резких колебаний. Эксперты не прогнозируют резких изменений курса, хотя гривна и дальше будет находиться под давлением войны, потребностей в импорте и внешних экономических факторов.