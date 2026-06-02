Курс валют на 2 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, водночас євро подорожчало на п’ять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 2.06.2026 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 44,30 грн (+3 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,60 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,19 грн (+0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,10/44,20 Євро 51,55/51,77 Злотий 12,04/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,90/44,50 50,95/51,90 Ощадбанк 43,95/ 44,55 51,25/51,95 12,20 / 12,60 ПУМБ 44,00/ 44,60 51,30/52,00 12,20 / 12,60 Укргазбанк 43,95/ 44,60 51,25/51,95 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,08/ 44,49 51,20 / 51,86

Нагадаємо, у червні 2026 року валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься стабільним без різких коливань. Експерти не прогнозують різких змін курсу, хоча гривня й надалі перебуватиме під тиском війни, потреб в імпорті та зовнішніх економічних чинників.