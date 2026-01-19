"Каждый второй доллар в экономике — аграрный": в прошлом году АПК обеспечил до 55% украинского экспорта

Для украинского агросектора 2025 стал настоящим экзаменом на выносливость. Несмотря на системные удары врага по портам, терминалам и энергетике, аграрии по-прежнему остаются главной опорой национальной экономики. В прошлом году агропромышленный комплекс обеспечил до 55% украинского экспорта, а общая валютная выручка отрасли превысила 22 млрд. долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Украинской аграрной конфедерации.

Вызовы АПК

Всего в Украине было собрано до 80 млн. тонн зерновых и масличных культур. Еще около 3 млн. тонн кукурузы остаются в поле, прежде всего в приграничных регионах — Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Главная задача сегодня – не просто собрать урожай, а удержать позиции на мировых рынках.

По словам гендиректора конфедерации Павла Коваля, в случае их потери возобновление позиций будет чрезвычайно сложным, тем более с учетом риска, что эти ниши могут занять наш враг.

"Эти процессы характерны не только для Украины. В крупных аграрных странах и на ключевых мировых аграрных рынках приход капитала и усиление требований к эффективности является очевидной тенденцией", — отметил Коваль.

Тревожные сигналы

Несмотря на успехи, агросектор занимает второе место по количеству банкротств. Логистика часто "съедает" всю прибыль, заставляя бизнес работать на грани выживания. В то же время Украина активно готовится к вступлению в ЕС, где аграрная политика сейчас переживает масштабную трансформацию из-за протестов фермеров и изменения экологических стандартов.

Украина стремится быть не просто наблюдателем, а полноценным участником формирования новых правил игры в Европе. Павел Коваль метко подытоживает интеграционные стремления: "Европа не заканчивается в Люблине — она заканчивается в Луганске".

2025 стал точкой перелома: иллюзии исчезли, осталась лишь жесткая потребность в эффективности и стратегическом планировании. Украина уже является крупным аграрным игроком и важной частью глобальных цепей снабжения.

Ранее сообщалось, что сильные вражеские удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и дунайских портов существенно ухудшили экспортные возможности Украины и уже имеют ощутимые негативные последствия для аграрного сектора.