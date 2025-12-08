Глобальный игрок: украинский АПК удерживает позиции на глобальном рынке зерновых

Украинские аграрии сохраняют способность адаптироваться к рискам войны и меняющейся мировой конъюнктуре.

Глобальный рынок зерна находится в состоянии переформатирования. По оценкам USDA, мировое производство пшеницы сокращается из-за более низких урожаев в Китае, Бразилии и Аргентине, тогда как ЕС демонстрирует ощутимый рост. После урожая прошлого года, который оказался самым плохим за последнее десятилетие, регион нарастил площади и урожайность на 13%. Это снизило потребность ЕС в импорте, а восстановление квот на украинскую пшеницу еще больше сокращает это направление сбыта. Поэтому Украина вынуждена переориентироваться на традиционные рынки в Северной Африке и Азии.

Мировой баланс зерновых выглядит следующим образом. В отличие от пшеницы, производство кукурузы ожидается рекордным из-за благоприятных погодных условий для этой культуры в США, Украине и Канаде. В целом, глобальная торговля кукурузой оживляется, а США и Украина наращивают экспорт, компенсируя сокращение поставок из ЕС. Кроме того, растущий спрос со стороны Египта, Турции и Мексики создает благоприятные условия для ключевых экспортеров, среди которых Украина остается одним из главных поставщиков.

Для Украины новый сезон может быть охарактеризован изменениями в структуре экспорта. Отметим, что урожай пшеницы ожидается на уровне 22 млн. тонн, что на 6% меньше, чем в прошлом году, а экспорт, соответственно, на уровне примерно 15,5 млн. тонн. Это снижение обусловлено погодными факторами и потерей преференциального доступа к европейскому рынку. В то же время, производство кукурузы может компенсировать потери в экспорте пшеницы и закрепить статус Украины как ключевого игрока мирового рынка фуражного зерна.

Украинский аграрный сектор, несмотря на войну, сохраняет способность влиять на глобальное продовольственное равновесие. Логистические вызовы и риски безопасности остаются серьезными. В таких условиях аграрии демонстрируют гибкость в вопросе географии продаж, а стабильный спрос со стороны Азии и Африки обеспечивают стране стратегическую роль в международной торговле. Для мирового рынка зерна Украина остается поставщиком, способствующим его стабильности.

Новый сезон – старые вызовы

Четвертый год украинское сельское хозяйство работает под давлением угроз, созданных военной агрессией РФ. Обстрелы приводят к разрушениям инфраструктуры, ведь агрессор целенаправленно целит по ключевым объектам, например элеваторы и порты, чтобы нанести максимальный ущерб украинской экономике, говорит гендиректор УКАБ Олег Хоменко. Кроме материального ущерба, это создает опасность для работников, особенно в прифронтовых регионах, где аграрии и их техника часто становятся мишенями во время полевых работ, что требует внедрения дополнительных мер безопасности.

Согласно результатам июльского опроса промышленных предприятий Индекса возобновления деловой активности, фактор "опасно работать" назвали 57% респондентов (в предварительном опросе - 53%). Это вывело это препятствие в деятельности бизнеса на первые позиции вместе с проблемой дефицита кадров. Олег Хоменко при этом отмечает, что кризис в АПК углубляется из-за дефицита кадров, достигшего 30%. Для сравнения: до полномасштабной войны этот показатель составлял всего 10%. В настоящее время на рынке труда не хватает значительной части квалифицированных специалистов, в том числе трактористов, механизаторов, инженеров. Многие были мобилизованы в Сил обороны. Также наблюдается влияние демографических факторов. Количество молодежи, которая планирует строить свою жизнь в больших городах и даже других странах, увеличивается, тогда как тех, кто связывает свое будущее с аграрными профессиями, уменьшается.

"Молодежь ищет баланс между работой и личной жизнью, гибкий график и развитую инфраструктуру, чего села предложить не могут. Даже создание комфортных условий проживания не содержит молодых специалистов, которые покидают работу из-за отсутствия возможностей для досуга и социализации", — говорит Хоменко.

Поэтому бизнес вынужден компенсировать нехватку рабочих рук привлечением женщин, однако даже такое решение не всегда эффективно из-за специфики аграрного труда, требующего почти круглосуточной тяжелой работы во время посевной и жатвы.

В этом году дополнительным вызовом аграрному сектору стали сложные погодные условия. Из-за засухи на юге и востоке страны урожай зерновых может сократиться примерно на 10% — до 51 млн. тонн по сравнению с 56,7 млн. тонн в 2024 году, заявил министр аграрной политики Виталий Коваль изданию Reuters. Также из-за засухи аналитики "УкрАгроКонсалт" в августе скорректировали прогноз урожая подсолнечника с 14,1 до 13,3 млн. тонн. В северных и западных областях регулярные дожди способствовали росту урожайности пшеницы и ячменя. Однако, по словам Хоменко, часть зерна во время уборки в этих регионах обладала повышенной влажностью, что ухудшает его качество.

"Нынешняя погода углубила разрыв в урожайности между засушливыми южными и восточными областями и более влажными северными и западными", - добавил гендиректор УКАБ.

Формула стойкости

Несмотря на неблагоприятные условия производства аграрный сектор демонстрирует устойчивость и адаптивность. По данным аналитиков YouControl.Market, во втором квартале 2025 года в агросекторе было зарегистрировано 490 новых агрокомпаний, что почти соответствует показателям аналогичного периода в прошлом году (496). В то же время, динамика создания ФЛП в сельском хозяйстве оказалась значительно активнее, ведь их количество выросло на 52% — с 934 до 1,5 тыс. Таким образом, агросектор вошел во второе полугодие 2025 года с ростом количества компаний и предпринимателей.

Он является лидером по количеству зарегистрированных агрокомпаний в Киеве – 11,9 тыс., или 14,3% от общего количества. Среди ФЛП первое место занимает Винницкая область, где зарегистрировано 9,5 тыс. предпринимателей (8,2%). Всего по итогам первого полугодия 2025 года 10 крупнейших агрокомпаний Украины заработали вместе 118,1 млрд грн, что свидетельствует о значительной роли крупных игроков в формировании финансовых результатов отрасли. По словам генерального директора "ТАС Агро" Олега Заплетенюка, несмотря на постоянные военные угрозы аграрной отрасли, обстрелы элеваторной и логистической инфраструктуры, общую сложную экономическую ситуацию в стране, "ТАС Агро" продолжает инвестировать, выполнять свои налоговые обязательства, стабильно обеспечивая поступления в бюджеты.

Следует отметить, что стабильность АПК критически зависит от логистики, в частности, от стабильной работы морского коридора и развития инфраструктуры. "Капиталовложения в инфраструктуру — часть стратегического видения, выстроенного совместно с нашим международным инвестором. Приоритетными направлениями для "Континентала", учитывая расширение трейдинговых операций, будет оставаться развитие логистических сетей, транспортных коридоров и складских комплексов ради повышения эффективности экспорта и снижения логистики. Групп". — Мы потенциально заинтересованы в приобретении объектов, которые обеспечат компании конкурентные преимущества на международном рынке и будут гарантировать логистическую независимость". Кроме инфраструктурных проектов компания продолжает финансировать техническое переоснащение, развитие кадрового потенциала и внедрение практик устойчивого производства.

Фокус на добавленную стоимость и евроинтеграцию

Украинские власти и эксперты неоднократно отмечали, что стране необходимо строить мощности для собственной переработки, чтобы производить и экспортировать больше товаров с добавленной стоимостью. Это может снизить риски аграриев в условиях нестабильных экспортных рынков.

В прошлом году АПК обеспечил 59% валютной выручки и 20% ВВП. Украина могла бы генерировать в пять раз большее количество поступлений от внутренней переработки, однако для переработки 50% урожая необходимы почти до 15 млрд грн инвестиций, говорит министр аграрной политики Виталий Коваль. Несмотря на сложности, крупные компании продолжают инвестировать в развитие собственного производства с добавленной стоимостью.

"В 2026 году планируем завершить инвестиционный проект строительства завода по производству соевого протеинового концентрата. Это стратегический шаг, укрепляющий роль Украины в мировой продовольственной цепи и повышающий добавленную стоимость украинского сырья. Параллельно инвестируем в модернизацию и развитие животноводческих комплексов. Продолжаем обновление парка сельскохозяйственной техники и в сельскохозяйственные техники "Астарта", объединяющие эффективность бизнеса с заботой об окружающей среде", - отмечают в пресс-службе "Астарта". При этом преимуществом компании становится диверсифицированная модель бизнеса — от агропроизводства и животноводства до сахарной промышленности и углубленной переработки, в частности сои.

Главной задачей для АПК становится не только адаптация к новым реалиям, но и подготовка к интеграции в европейский рынок, что требует создания условий для восстановления, привлечения инвестиций и прогнозирования в торговле с ЕС.

Отраслевые лидеры

Астарта

Количество работников: 7549

Доход от реализации за 2024 год: 26,5 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 10,3 млрд. грн.

"Астарта" - ведущий агропромхолдинг Украины, управляющий более 213 тыс. га земель сельхозназначения и специализирующийся на растениеводстве, сахарной промышленности, молочном животноводстве, переработке сои, биоэнергетике и зерновой логистике. Это один из лидеров по производству сахара и переработке сои, а также крупнейший промышленный производитель молока в Украине. Доход в сегменте сахарного производства – 3,6 млрд грн, в сегменте растениеводства – 2,8 млрд грн, в сегменте переработки сои – 2,5 млрд грн, в сегменте животноводства – 1,3 млрд грн. В I полугодии 2025 года 61% от общего дохода получено от экспорта. Астарта ведет социально ответственный бизнес, ориентированный на глобальные рынки, активно внедряет инновации и обеспечивает устойчивое развитие.

МХП

Количество работников: 32 000 (Украина)

Доход от реализации за 2024 год: 31,2 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025: 17 млрд грн

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Лидер по производству курятины в Европе и входит в топ-10 мировых производителей курятины (данные WattPoultry). Экспортирует продукцию в более чем 70 стран. Развивает более 15 брендов пищи – от охлажденного и маринованного мяса до готовых блюд и снеков. Агробизнес МХП объединяет 4 растениеводческих хаба, 3 завода по производству комбикормов, 17 элеваторов для хранения зерна и 28 животноводческих ферм, где содержат примерно 25 тыс. голов КРС. Земельный банк составляет 360 тыс. га в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе.

Continental Farmers Group

Количество работников: 2500

Доход от реализации за 2024 год: н/д

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д

"Континентал Фармерз Групп" - одна из крупнейших украинских аграрных компаний с международными инвестициями. Активы сосредоточены на западе страны, где возделывается земельный банк в 195 тыс. га. Основной вид деятельности – растениеводство, в т. ч. выращивание зерновых, масличных культур, картофеля и сахарной свеклы. Компания владеет элеваторами и зерносушильными комплексами общей емкостью 634 тыс. тонн, семенными заводами, мощностями для хранения картофеля, а также развитой системой логистики. Технический парк насчитывает более 1,7 тыс. единиц современной техники. Компания активно инвестирует в развитие: приобретен новый элеваторный комплекс мощностью хранения 120 тыс. тонн и парк из 250 железнодорожных вагонов-зерновозов, чтобы активно развивать собственный трейдинг, работать с глобальными партнерами и обеспечивать контроль над полной цепью снабжения – от поля до клиента.

Kernel

Количество работников: >10 000

Доход от реализации за 2024 год: н/д

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д

Kernel — это вертикально-интегрированная экосистема, охватывающая агропроизводство, крупнейшую частную элеваторскую сеть, 7 маслоэкстракционных заводов общей мощностью переработки более 4 млн тонн в год и 5 экспортных терминалов. Компания оперирует более 3400 железнодорожных вагонов и имеет собственный флот. Все это формирует одну из масштабных производственно-логистических инфраструктур в Украине, которая обеспечивает непрерывный путь агропродукции — от поля до мировых рынков. История Kernel насчитывает 30 лет развития. Украинскую агропродукцию Kernel поставляет более 60 стран. В 2025 финансовом году компания увеличила выручку на 15% до $4,1 млрд, а чистую прибыль — на 42% до $238 млн по сравнению с предыдущим финансовым годом.

ТАС Агро

Количество работников: 2000

Доход от реализации за 2024 год: 4,4 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 2,6 млрд. грн.

"ТАС Агро" - ведущий украинский агропромхолдинг, входящий в состав финансово-промышленной группы ТАС. Компания возделывает более 80 тыс. га земель в 6 областях Украины и специализируется на растениеводстве, молочном животноводстве, хранении зерна и логистике. Выручка компании в I полугодии 2025 года превысила 1,2 млрд грн, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. "ТАС Агро" в 2025 году собрала более 130 тыс. тонн ранних зерновых с площади 22 тыс. га. В июле 2025 года компания запустила трейдинговое направление "ТАС Агро Trade" и планирует увеличить экспорт зерна до 3 млн тонн за три года. В 2025 году компания усилила фокус на экологической ответственности и цифровизации агробизнеса.