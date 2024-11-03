Заводы Ostchem сократили производство минеральных удобрений на 15%

По итогам девяти месяцев 2024 года заводы азотного холдинга Ostchem сократили производство минеральных удобрений на 15,3%, произведя 1,33 млн тонн продукции.

Об этом говорится в релизе Ostchem.

Показатель заметно ниже объемов прошлого года, когда произведено 1,57 млн тонн. В частности, Черкасский "Азот" выпустил 1,06 млн тонн (-13,1%), а "Ровноазот" – 304,9 тыс. тонн (-12,2%).

Сокращение во всех основных категориях удобрений

Наибольшее падение наблюдается в производстве карбамида, объемы которого снизились на 20,1% до 263 тыс. тонн. Производство аммиачной селитры упало на 16,1% – до 547,6 тыс. тонн. Также сократилось производство КАС (комплексных азотных удобрений) на 11,7% и товарного аммиака на 11,4%.

Директор по производству Ostchem Сергей Павлючук отметил, что спрос на продукцию оказал значительное влияние на объемы и предприятие производит столько, сколько рынок готов потреблять.

По его словам, заводы загружены неравномерно и работают не в полную мощность, но производственные планы выполняются.

Павлючук также отметил вызовы, среди которых рост цен на газ, блекауты и импорт удобрений из стран-союзников России.

Добавим, в октябре Ривнеазот возобновило работу и вышло на полную мощность базовых цехов по производству минеральных удобрений, чтобы удовлетворять растущий сезонный спрос со стороны аграриев.

Напомним, что 12 апреля Group DF International подписала соглашение с Hyundai Engineering о строительстве в Ровно химического хаба с акцентом на "зеленые" технологии для производства аммиака и водорода из возобновляемых источников энергии. Проект предусматривает новые мощности производства азотных удобрений и производных продуктов, что должно способствовать технологическому развитию отрасли в Украине.